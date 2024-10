EQS-News: KION Group eröffnet Center of Excellence für Automatisierungslösungen

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

KION Group eröffnet Center of Excellence für Automatisierungslösungen



02.10.2024 / 17:53 CET/CEST

KION Group eröffnet Center of Excellence für Automatisierungslösungen

Vereint unter einem Dach: Entwicklung von automatisierten Fahrzeugen, Software und Kundenlösungen sowie Produktion und Projektrealisierung

Neuer Standort verbessert die Effizienz und fördert die Zusammenarbeit bei der Entwicklung branchenführender Automatisierungslösungen für die Marken der KION GROUP AG

Ching Pong Quek, CTO der KION Group: "Wir können jetzt noch effizienter auf Kundenbedürfnisse reagieren und innovative Automatisierungslösungen schneller umsetzen."

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2024 – Die KION Group hat mit dem KION Automation Center Antwerp in Belgien ein Center of Excellence für Automatisierungslösungen in EMEA eröffnet. Es ist das erste seiner Art und nun der wichtigste Standort für Forschung und Entwicklung, Tests und kundenspezifische Produktion von Automatisierungslösungen in EMEA. Mitarbeitende der KION Marken werden dort teamübergreifend an Automatisierungsprojekten und individuellen Kundenanforderungen arbeiten.

"Automatisierung ist die Zukunft unserer Industrie, deshalb freue ich mich sehr über die Standorteröffnung", sagt Ching Pong Quek, Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer der KION GROUP AG. "Indem wir verschiedene Teams und Kompetenzen unter einem Dach vereinen, können wir auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren und Automatisierungsprojekte schneller, innovativer und kostengünstiger realisieren. Die Teams entwickeln die passenden Automatisierungslösungen für unsere Kunden und unterstützen unsere regionalen Vertriebsteams." Das neue Gebäude ermöglicht es, neue Lösungen vor Ort zu testen und zu optimieren sowie individuell und schnell auf Anforderungen einzugehen. "Das Center of Excellence ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit über Geschäftsbereiche hinweg mit dem Ziel, unsere Kunden noch besser zu bedienen", so Quek.

Im KION Automation Center Antwerp arbeiten aus unterschiedlichen Fachbereichen rund 400 Mitarbeiter mit 40 Nationalitäten. Das 11.800 Quadratmeter große Gebäude ist für kollaborative Zusammenarbeiten designt, mit einem flexiblen Bürokonzept, das kreatives Denken, voneinander lernen, gemeinsames Testen und den Wissenstransfer fördern soll. Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Hafens von Antwerpen in einem Industriegebiet, das in den kommenden Jahren wachsen und sich entwickeln soll.

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor am neuen Standort

Die Mitarbeiter, die bisher an den beiden angemieteten Standorten in Antwerpen und Zwijndrecht arbeiteten, sind nun in das neue KION Automation Center umgezogen. Das verkürzt die Wege und fördert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Teams. Beispielsweise Dematic, KION Tochter und Automatisierungs- und Softwarespezialist, hat sein bisheriges Büro geräumt und ist wenige Meter weiter in das neue Gebäude umgezogen. Das Team bietet Automatisierungslösungen für Kunden in ganz Europa an.

Neben Dematic sind auch andere Operating Units der KION Group in dem neuen Gebäude untergebracht. Eine davon ist KION Industrial Trucks and Services (ITS) EMEA. Die Belegschaft in Antwerpen kümmert sich um Kundenprojekte – von der Planung bis zur Auslieferung – sowie um Schulungen, die im Gebäude durchgeführt werden. Weitere Schwerpunkte sind das Testen und Entwickeln von kundenspezifischen Hard- und Softwarelösungen sowie die Produktion von Sonderlösungen, insbesondere für Flurförderzeuge.

Robotic Systems wird im neuen Automatisierungszentrum eine wichtige Rolle spielen. Das dortige Team entwickelt mit an intelligenten, industrialisierten, fahrerlosen und interoperablen Robotic-Produkten, -lösungen und -dienstleistungen, die sich in Brownfield-Anwendungen einfach installieren, bedienen und warten lassen – und unterstützen die Anwendungen während ihres gesamten Lebenszyklus.

Nachhaltiges Gebäudedesign

Das neue KION Automation Center in Antwerpen zeichnet sich durch moderne Standards für nachhaltiges Design wie Solarzellen und ein begrüntes Dach aus. Ziel ist es, die BREEAM-Zertifizierung für nachhaltige Gebäude zu erhalten, die auf einem ganzheitlichen Ansatz für ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie nachhaltige Unternehmensführung (ESG), Gesundheits- und Net-Zero-Emissions-zielen basiert. Von der Energienutzung bis zur Ökologie werden bei einer BREEAM-Bewertung anerkannte Leistungskennzahlen mit festgelegten Benchmarks verglichen, um das Design, den Bau und die Nutzung eines Gebäudes zu bewerten.

Darüber hinaus arbeitet die KION Group eng mit der europäischen Agentur Encon zusammen, um ein WELL-Gold-Zertifikat des internationalen WELL Building Institute mit Sitz in den USA zu erhalten. Der WELL Building Standard ist ein evidenzbasiertes System zur Messung, Zertifizierung und Überwachung von Gebäudeeigenschaften, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden auswirken.

Die Adresse des Standorts:

KION Automation Center Antwerp

Katwilgweg 3

B-2050 Antwerpen

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

Website: www.kiongroup.com/media

