EQS-News: Redcare Pharmacy verzeichnet in Deutschland im dritten Quartal 81% Rx-Wachstum, im September sogar 108% und beschließt auf Basis überzeugender E-Rx-Kennzahlen, Marketingaktivitäten zu intensivieren

Redcare Pharmacy verzeichnet in Deutschland im dritten Quartal 81% Rx-Wachstum, im September sogar 108% und beschließt auf Basis überzeugender E-Rx-Kennzahlen, Marketingaktivitäten zu intensivieren



Redcare Pharmacy verzeichnet in Deutschland im dritten Quartal 81% Rx-Wachstum, im September sogar 108% und beschließt auf Basis überzeugender E-Rx-Kennzahlen, ihre Marketingaktivitäten zu intensivieren.

Konzernumsatz steigt in Q3 um 21% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 574 Mio. und im Neunmonatszeitraum um 34% auf EUR 1,7 Mrd.; Non-Rx-Umsatzwachstum um 20% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 383 Mio. in Q3 und um ebenfalls 20% auf EUR 1,2 Mrd. nach neun Monaten.

Aktive Kundenbasis bei 11,9 Mio., ein Zuwachs um 0,4 Mio. in Q3 und um 1,4 Mio. im Jahresvergleich.

Weitere Forcierung des E-Rx-Wachstums durch intensiviertes Marketing aufgrund überzeugender E-Rx-Indikatoren zu Folgebestellungen und durchschnittlichen Warenkörben.

Aktualisierung der Guidance für das Gesamtjahr 2024 unter Berücksichtigung der geplanten stärkeren Marketingaktivitäten (Details siehe unten).

Sevenum, die Niederlande, 3. Oktober 2024. Redcare Pharmacy N.V. hat heute vorläufige Umsatzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen bei rezeptfreien Produkten ein starkes Umsatzwachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Gesamtumsatz auf Konzernebene um 34 % wuchs. Das Wachstum im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente in Deutschland beschleunigte sich auf 81%, was einem Umsatz von EUR 69 Mio. entspricht (Q3 2023: EUR 38 Mio.). Im September lag die Wachstumsrate bei 108%. Die Zahl der aktiven Kund:innen stieg um 0,4 Millionen auf 11,9 Millionen.

Angesichts der überzeugenden Dynamik der Rx-Umsätze in Deutschland und der finanziellen Stärke des Konzerns hat der Vorstand beschlossen, die Marketinginvestitionen für den weiteren Jahresverlauf zu erhöhen, um das E-Rx-Wachstum zusätzlich voranzutreiben. Infolgedessen erfolgte eine entsprechende Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Redcare Pharmacy liegt weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr ein Umsatzvolumen von EUR 2,35 bis 2,5 Milliarden zu erreichen (zuvor EUR 2,3 bis EUR 2,5 Milliarden; Details zur aktualisierten Prognose siehe unten).

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy kommentiert: „Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden seit der Einführung des elektronischen Rezepts von der unkomplizierten digitalen Bestellabwicklung begeistert sind. Viele von ihnen bestellen bereits zum zweiten, dritten oder sogar vierten Mal bei uns. Es ist also jetzt der richtige Zeitpunkt, das E-Rx-Potenzial voll auszuschöpfen.“

Update und Präzisierung der Guidance aufgrund strategischer Entscheidung.

„Wir erleben zurzeit ein starkes Momentum für Redcare Pharmacy mit einem außergewöhnlichen Wachstum der Rx-Umsätze in Deutschland, die allein im September um mehr als 100 Prozent angestiegen sind. Basierend auf starken E-Rx-Kennzahlen haben wir beschlossen, unsere Marketingaktivitäten im vierten Quartal zu verstärken. Diese Investition wird sich in der Zukunft überproportional auszahlen.“ ergänzt CFO Jasper Eenhorst.

Die durch den Vorstand angepasste Guidance für das Geschäftsjahr 2024 lautet wie folgt:

Konzernumsatz EUR 2,35 bis 2,5 Milliarden (zuvor EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden).

Non-Rx-Umsatzwachstum von 20 bis 25% (zuvor 15 bis 25%).

MediService-Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich (zuvor mittlerer einstelliger Bereich).

Bereinigte EBITDA-Marge von 1,2 bis 2,2% (bisher 2 bis 4%).

Rx ist für eine Prognose zu dynamisch (unverändert).

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass diese zusätzlichen Investitionen das bereits starke Wachstum des Unternehmens weiter beschleunigen werden und die marktführende Position somit nochmals ausgebaut werden kann.

Starkes Geschäftsmodell durch vorläufige Umsatzzahlen bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20,8% auf EUR 574 Millionen (Q3 2023: EUR 475 Millionen.) und seit Jahresbeginn um 33,8% auf EUR 1,7 Milliarden. (9M 2023: EUR 1,3 Milliarden.). Der Non-Rx-Umsatz wuchs im dritten Quartal mit 20% weiterhin zweistellig auf EUR 383 Millionen (Q3 2023: EUR 319 Millionen) und seit Jahresbeginn ebenfalls um 20% auf EUR 1,2 Milliarden (9M 2023: EUR 979 Millionen).

Im DACH-Segment, zu dem Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören, stiegen die Umsatzerlöse im dritten Quartal auf EUR 469 Millionen (Q3 2023: EUR 389 Millionen). Der Non-Rx-Umsatz legte um 19% auf EUR 278 Millionen zu (Q3 2023: EUR 234 Millionen), die Rx-Umsatzerlöse um 22,6 % auf EUR 191 Millionen (Q3 2023: EUR 156 Millionen). Allein in Deutschland wuchs der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten im dritten Quartal um 80,6 % auf EUR 69 Millionen gegenüber EUR 38 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im Jahresverlauf belief sich der Umsatz im Segment DACH auf insgesamt EUR 1,4 Milliarden (9M 2023: EUR 1 Milliarde), davon EUR 858 Millionen (9M 2023: EUR 725 Millionen) im Non-Rx-Bereich und EUR 518 Millionen (9M 2023: EUR 288 Millionen) im Rx-Bereich.

Der Umsatz im Segment International, das Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande umfasst, stieg um 22,7% auf EUR 105 Millionen. (Q3 2023: EUR 86 Millionen). Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Umsatz des Segments um 25,7 % auf EUR 319 Mio. (9M 2023: EUR 254 Millionen).

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das dritte Quartal 2024 voraussichtlich am 5. November 2024 veröffentlichen.







Am 4. Oktober um 11.00 Uhr (MESZ) findet eine Live-Telefonkonferenz mit Webcast statt, gefolgt von einer Q&A-Session. Die Präsentation steht auf der Website von Redcare Pharmacy zum Download bereit.

(https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication).

Webcast-Link zum Livestream:

https://www.webcast-eqs.com/redcarepharmacy-2024-q3-tradingupdate

Registrierungslink für Teilnehmer:innen am Conference Call:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7498306&linkSecurityString=1149fc6f1e



Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi,

(Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer,

(Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy fast 12 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

