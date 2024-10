Love your Bank, heißt es bei N26. Aber gilt das auch für das Trading-Feature, das die Berliner Neobank anbietet? Sechs Monate nach dem Start stellen wir das Depot auf die erste Beziehungsprobe.

N26 gilt als Pionier der deutschen Neobanken. Nur in einem Punkt waren die Berliner nicht ganz so flott unterwegs: Depots. Erst seit 2024 kannst du direkt in der bestehenden App Aktien und ETFs handeln. Damit hat N26 den großen Hype um ETFs und Aktien in der Pandemie komplett verpasst. Die Konkurrenten Scalable Capital und Trade Republic konnten zu der Zeit viele Kundinnen und Kunden gewinnen, die N26 gerne mit seinem neuen Trading-Feature zurückerobern will. Doch wie Langzeitbeziehungs-tauglich ist das Depot der Bank, die vor allem benutzerfreundlich sein will? Wir haben es für dich auf Herz und Nieren geprüft.