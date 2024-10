EQS-News: STAIDIUM begrüßt Michael Hibbert als Senior Vice President

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Personalie

STAIDIUM begrüßt Michael Hibbert als Senior Vice President



Dallas, 07. Oktober 2024 - STAIDIUM U.S., das führende Technologieunternehmen für automatisierte Streaming- und Analyse-Lösungen im Sport, freut sich, die Ernennung von Michael Hibbert zum Senior Vice President bekannt zu geben. Diese strategische Ergänzung unseres Führungsteams zielt darauf ab, unsere Präsenz in den Bereichen Medien und Technologie zu stärken.

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Michael ein umfangreiches Wissen von renommierten Unternehmen wie CBS, HBO, The New York Times, Viacom, intive und MediaKind mit. Sein breiter Erfahrungshorizont umfasst die Leitung innovativer Projekte, die die Art und Weise, wie Zuschauer mit Inhalten interagieren, grundlegend verändert haben. Damit ist er eine wertvolle Bereicherung, während wir uns an die sich schnell entwickelnde Landschaft unserer Branche anpassen.

„Michaels außergewöhnliche Führungsfähigkeiten und umfassende Expertise werden entscheidend sein, um die strategischen Initiativen von STAIDIUM voranzutreiben“, sagte Kevin Moore, Geschäftsführer von STAIDIUM. „Seine Fähigkeit, Teams zu inspirieren und Zusammenarbeit zu fördern, wird sicherstellen, dass wir bei der Verfolgung unserer Ziele motiviert und auf Kurs bleiben.“

Michael ist bekannt für sein Engagement zur Stärkung der Teamarbeit und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Schaffung eines Umfelds, in dem Kreativität und Zusammenarbeit gedeihen. Seine Vision und Führung werden STAIDIUM voraussichtlich in die nächste Wachstums- und Innovationsphase führen.

STAIDIUM ist ein in Dallas ansässiges Sporttechnologieunternehmen, das die Zukunft des vollständig automatisierten Sportstreamings gestaltet. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen liefert STAIDIUMs hochmoderne Kamera- und Streaming-Plattform professionell produzierte Übertragungen und integrierte Coaching-Tools – alles ohne manuelle Interaktion. STAIDIUM U.S. ist eine Tochtergesellschaft der in Deutschland ansässigen Sporttechnologiefirma SPORTTOTAL AG.

Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie https://staidium.com.

Über SPORTTOTAL AG / STAIDIUM U.S.

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland und staidium.net in den USA hochfrequentierte und wachstumsstarke Portale für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus “FORTY10” mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat u.a. erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

Um mehr über SPORTTOTAL AG zu erfahren, besuchen Sie https://sporttotal.com/.

