Presse: Adani-Gruppe will Indien-Geschäft von Heidelberg Materials kaufen

HEIDELBERG/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Adani will laut einem Medienbericht das indische Zementgeschäft von Heidelberg Materials übernehmen. Der Zukauf von HeidelbergCement India durch die Adani-Tochter Ambuja Cements werde dabei mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,1 Mrd Euro) bewertet, berichtete die indische Tageszeitung "Economic Times" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Mischkonzern könnte jedoch aus den Verhandlungen aussteigen, falls es zu einem Verkaufsprozess mit weiteren Parteien kommt.

An der Börse verhalfen die Nachrichten Heidelberg Materials auf die vorderen Plätze im deutschen Leitindex Dax : Kurz nach Handelsbeginn notierte die Aktie von Heidelberg Materials rund 3,5 Prozent höher. Zuletzt kostet sie noch rund 0,7 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag.

Ein Sprecher von Heidelberg Materials wollte den Pressebericht nicht kommentieren. Der Dax-Konzern hält laut letztem Geschäftsbericht knapp 70 Prozent an dem Indien-Geschäft. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben 2006 in dem Land Fuß gefasst. Die Adani-Gruppe ist laut "Economic Times" Indiens zweitgrößter Zementhersteller und war 2022 durch die Übernahme des Indien-Geschäfts von Holcim in den Bereich eingestiegen./ngu/stw/stk