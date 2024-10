New York Ausblick: Moderate Gewinne - Schaukelbörse geht weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Schaukelbörse der vergangenen Tage dürfte sich in New York am Dienstag fortsetzen. Vor wichtigen Inflationsdaten und Unternehmenszahlen im späteren Wochenverlauf tun sich die Anleger weiter mit einer klaren Positionierung schwer.

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 41.998 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,4 Prozent im Plus auf 19.878 Punkte. Damit könnten beide Indizes nach dem gestrigen Rücksetzer wieder an ihre freundliche Entwicklung vom Freitag anknüpfen, als ein starker Arbeitsmarktbericht den Hoffnungen auf eine "sanfte Landung" der heimischen Wirtschaft neue Nahrung gegeben hatte.

Allerdings schieben die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten deutlicheren Kursgewinnen einen Riegel vor. Zudem stehen ab Donnerstag die Verbraucher- und Produzentenpreise für den September auf der Agenda, die einigen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben dürften. Schon jetzt preist das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME eine weitere Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte komplett aus. Eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht demnach für eine Senkung um 0,25 Punkte, und selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses von 4,75 bis 5,00 Prozent erscheint nicht ausgeschlossen.

Zudem dürfte die am Freitag Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison zeigen, wie gut sich die Unternehmen im aktuellen Konjunkturumfeld schlagen. Bereits an diesem Dienstag legte der Nahrungsmittelkonzern Pepsico vorbörslich seinen Zwischenbericht vor, der auch wegen Produkt-Rückrufen eine rückläufige Geschäftsentwicklung belegte. Aus diesem Grund rechnet der Coca-Cola -Konkurrent für das laufende Jahr zudem mit einem geringeren Umsatzanstieg als bisher. Die beibehaltene Gewinnprognose half den Pepsico-Aktien nicht, für die sich ein weiterer Kursrückgang um 0,6 Prozent abzeichnet.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine des chinesischen Amazon -Rivalen Alibaba büßten 6,4 Prozent ein. Hier belastete der nachlassende Optimismus über die Maßnahmen der chinesischen Notenbank und Regierung, der schwächelnden heimischen Wirtschaft auf die Beine zu helfen.

Dagegen zogen die Aktien von Honeywell um 1,9 Prozent an. Der Mischkonzern will sein Portfolio stärker fokussieren und sich bis spätestens Anfang 2026 von seinem Geschäft mit hoch entwickelten Werkstoffen trennen.

Bei Super Micro Computer können sich die Aktionäre auf weitere Kursgewinne von 4,8 Prozent freuen. Schon zu Wochenbeginn waren die Aktien des Herstellers von Computern für Rechenzentren dank positiv aufgenommener Absatzaussagen zu Chips für KI-Anwendungen um fast 16 Prozent nach oben gesprungen.

Im Handelsverlauf könnten Auslieferungszahlen für den September den Aktien des Flugzeugbauers Boeing Impulse geben./gl/mis