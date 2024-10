Biden will nach Absage der Deutschland-Reise mit Scholz telefonieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/London/Berlin (Reuters) - US-Präsident Joe Biden wird sich nach eigenen Angaben später um einen neuen Termin für seine abgesagte Deutschlandreise bemühen.

Er könne gegenwärtig die USA nicht verlassen, sagte Biden am Dienstag mit Hinweis auf die jüngsten schweren Stürme. Im Laufe des Tages werde er mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefonieren. Der anrückende Hurrikan Milton könne einer der schlimmsten Wirbelstürme sein, die Florida seit 100 Jahren treffen, sagte Biden weiter. Der Südosten der USA wurde jüngst bereits von dem Hurrikan Helene heimgesucht, der schwere Schäden hinterließ.

Die US-Regierung sprach offiziell davon, dass die für Donnerstag bis Samstag terminierte Deutschlandreise verschoben wurde. Eine Sprecherin des Bundespräsidenten sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man sei in Gesprächen mit den USA über einen neuen Termin. Biden sollte unter anderem in Ramstein an einem Gipfel zum Ukraine-Krieg teilnehmen.

Der britische Premierminister Keir Starmer wird seinem Büro zufolge ungeachtet der Absage Bidens am Samstag nach Berlin reisen. Dort werde er sich wie geplant mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Deutschland beraten. Bei dem Treffen werde auch die Lage im Nahen Osten ein Thema sein.

