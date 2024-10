Deutsche Firmen steigern Produktion unerwartet stark - "Noch kein Trend"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland haben trotz der Konjunkturflaute ihre Produktion überraschend kräftig hochgefahren.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 2,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies ist der größte Anstieg seit Oktober 2021. Ökonomen hatten nur mit plus 0,8 Prozent gerechnet, nachdem der Ausstoß im Juli noch um revidiert 2,9 Prozent gesunken war. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni bis August allerdings um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. "Der Impuls kam vor allem von der Autoindustrie, deren Produktion jedoch sehr stark schwankt", sagte Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. "Ein Monatswert macht daher noch keinen Trend." Hinzu komme, dass die "Auftragseingänge weiter nach unter zeigen".

Auch das Bundeswirtschaftsministerium sieht derzeit noch "keine Belebung der Industriekonjunktur". Die Stimmungsindikatoren seien weiter eingetrübt und die Aufträge seien nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. "Daher ist bis auf weiteres mit einer verhaltenen Entwicklung des Produzierenden Gewerbes in Deutschland zu rechnen."

Der Produktionsanstieg im August sei "kein Signal für eine nachhaltige Trendwende im deutschen Verarbeitenden Gewerbe", sagte Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts. "Der Anstieg ist zum Teil eine Korrektur des außergewöhnlich schwachen Juli-Wertes und zudem von Sonderfaktoren beeinflusst, wie man etwa an den extrem schwankenden Produktionszahlen im Automobilbau sieht."

Die Produktion im Bereich Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg dem Statistikamt zufolge um 19,3 Prozent zum Vormonat, nach einem Minus von 8,2 Prozent im Juli. Die Industrie allein steigerte ihre Produktion von Juli auf August um 3,4 Prozent. Dabei kletterte die Fertigung von Investitionsgütern um 6,9 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1 Prozent. Der Ausstoß von Konsumgütern blieb unverändert. Außerhalb der Industrie verzeichnete die Energieerzeugung im August einen Zuwachs von 2,3 Prozent und die Bauproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent.

Das Neugeschäft der deutschen Industrie war im August eingebrochen. Nach zwei Anstiegen in Folge sanken die Aufträge der Firmen um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit so stark wie seit Januar nicht mehr.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)