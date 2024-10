Insider - Biden-Besuch in Deutschland bringt "starkes Zeichen" für Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung erwartet Regierungskreisen zufolge beim Staatsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Deutschland am Freitag und Samstag einen "substanziellen Arbeitsbesuch".

Das für Samstag mit Biden auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz geplante Treffen der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine werde ein "starkes Zeichen" für die weitere militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes bringen, hieß es in den Regierungskreisen am Dienstag in Berlin weiter.

Biden trifft den bisherigen Planungen zufolge am Donnerstagabend zu seinem Staatsbesuch in Berlin ein. Für Freitag ist demnach zunächst ein Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue und im Anschluss ein Staatsbankett geplant. Am Nachmittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz mit anschließender Pressekonferenz vorgesehen. Am Samstagmorgen treffen sich Scholz und Biden im Kanzleramt mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer. Dabei soll es neben der Ukraine auch um die Lage im Nahen Osten gehen.

Am Samstagnachmittag sollen die vier Staatsmänner den weiteren Angaben zufolge zum US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz reisen. Dort ist unter Führung der USA ein Treffen der sogenannten Kontaktgruppe für die Unterstützung der Ukraine geplant. Dabei werde es "ein starkes Zeichen" in Richtung des von Russland angegriffenen Landes geben, hieß es in den Regierungskreisen. Es sei auch möglich, dass Deutschland ein neues Waffenpaket für die Ukraine ankündigen werde. Russland solle nicht darauf spekulieren, dass die Hilfe für die Ukraine nachlassen werde. Gleichwohl sei Scholz nach wie vor bereit, mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.

