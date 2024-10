EQS-News: USU präsentiert auf der DSAG 2024 Innovationen zur SAP-Lizenzoptimierung

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Konferenz

USU präsentiert auf der DSAG 2024 Innovationen zur SAP-Lizenzoptimierung



09.10.2024 / 11:30 CET/CEST

SAM for SAP und die Migration zu S/4HANA im Fokus

Möglingen, 9. Oktober 2024

Auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress vom 15. – 17. 10. Oktober in Leipzig wird USU ihre Innovationen rund um das Software Asset Management (SAM) für SAP®-Software vorstellen. Am Messestand 09 wird das USU-Team über neue Funktionen und bewährte Ansätze zur Optimierung von SAP-Lizenzen informieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Übergang von SAP ECC zu S/4HANA und dem effizienten Management von Lizenzkosten in der Cloud-Ära.

Ein Highlight ist die neue SAP Full Use Equivalent (FUE) Kalkulation, die es ermöglicht, die Kosten für benötigte Lizenzen im Rahmen des RISE with SAP-Modells genau zu berechnen. Durch umfassende Lizenzbibliotheken können Unternehmen ihre SAP-Lizenzierung präzise steuern und optimieren.

USU SAM for SAP® Software unterstützt Unternehmen bei der Migration zu S/4HANA, indem es Lizenzanforderungen simuliert, Optimierungspotenziale identifiziert und die Lizenzkosten langfristig senkt. Das Tool ist SAP-zertifiziert und für SAP NetWeaver sowie S/4HANA Cloud geeignet.

Im Rahmen des Kongresses stellt der USU-Kunde MARAIT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sein erfolgreiches Projekt unter dem Titel „SAP-Lizenzmanagement: Erfahrungsberichte aus der Legal-Praxis“ vor.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft.

Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Consulting GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG

