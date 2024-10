Gerresheimer mit neuem Großaktionär - Aktie im Aufwind

Düsseldorf (Reuters) - Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat mit dem Investor Ricky Shad Sandler einen neuen Großaktionär.

Der Konzern sei seit dem Sommer mit ihm in Kontakt und habe den Eindruck gewonnen, dass er keine aktivistische Agenda verfolge, sondern das Potenzial des Unternehmens sehe, sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch. Gerresheimer hatte zuvor mitgeteilt, dass Sandler mit 5,43 Prozent bei den Düsseldorfern eingestiegen sei.

Das sorgte bei der zuletzt gebeutelten Aktie für einen Kurssprung: Die Titel notierten mit 82,50 Euro knapp sechs Prozent im Plus. Der Konzern hatte Ende September seine Jahresziele eingedampft, was an der Börse für einen 19-prozentigen Kurssturz gesorgt hatte. Der Vorstand beklagte damals neben einer langsamen Erholung der Märkte die Folgen des Hurrikans Helene. Durch das Unwetter war ein Werk in Morganton im US-Bundesstaat North Carolina überschwemmt worden.

Nach wochenlanger Produktionsunterbrechung könne die Fertigung nur langsam hochgefahren werden, teilte Gerresheimer mit. Der Düsseldorfer Konzern plane, bis Ende November im Werk rund 50 Prozent der Produktionskapazität zu erreichen. Die Anlage, in der Injektionsfläschchen produziert werden, habe erst am 30. September betreten werden können, um eine erste Schadensbewertung vorzunehmen und mit den Sanierungsarbeiten zu beginnen.

(Bericht von Marleen Kaesebier, Isabel Demetz in Danzig, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)