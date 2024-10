Literaturnobelpreis geht an südkoreanische Autorin Han Kang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Der Literatur-Nobelpreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Autorin Han Kang.

Gewürdigt werde damit "ihre intensive poetische Prosa, die sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens aufzeigt", teilte das Nobelkomitee am Donnerstag in Stockholm mit. Der Preis wird von der Schwedischen Akademie verliehen und ist mit elf Millionen schwedischen Kronen (knapp eine Million Euro) dotiert. Der Literatur-Nobelpreis ist nach dem Friedens-Nobelpreis der in der Regel der meistbeachtete. Die Preisträger und ihre Verlage profitieren davon auch durch einen Anstieg der Büchernachfrage.

(Berichte von Niklas Pollard, Simon Johnson und Johan Ahlander in Stockholm und Justyna Pawlak in Warschau; geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)