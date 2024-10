Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 10.10.2024 / 14:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 10.10.2024 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monaten von: Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: 2G Energy's Auftragseingang hat sich in Q3 im Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR80 Mio. fast verdoppelt. Damit erreichte der Auftragsbestand ein Rekordniveau von deutlich über EUR230 Mio. (>+18% J/J), was eine Vollauslastung der Kapazitäten bis weit in die zweite Hälfte des Jahres 2025 sicherstellt. Dies hat 2G dazu veranlasst, die Umsatzguidance für 2025 zu erhöhen. Statt von mindestens EUR410 Mio. geht das Management nunmehr von mindestens EUR430 Mio. aus. Damit dürfte 2025 das umsatz- und ertragsstärkste Jahr in der Geschichte des Unternehmens werden. Wir bestätigen unsere Prognosen für 2025E (Umsatz: EUR443 Mio.) und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR34. Mit einem 2025E KGV von 12 halten wir 2G als Wachstumswert für sehr attraktiv bewertet. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: 2G Energy's order intake almost doubled to EUR80m in Q3 compared to the prior year quarter. The order backlog thus reached a record level of well over EUR230m (>+18% y/y), which will ensure full capacity utilisation far into the second half of 2025. This has prompted 2G to increase 2025 revenue guidance. Instead of at least EUR410m, management now expects at least EUR430m. This means that 2025 is likely to be the strongest year for sales and earnings in the company's history. We confirm our forecasts for 2025E (sales: EUR443m) and reiterate our Buy recommendation with an unchanged EUR34 price target. With a 2025E P/E ratio of 12x, we consider 2G to be very attractively valued for a growth stock. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31031.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2006281 10.10.2024 CET/CEST °