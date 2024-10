EQS-News: Wolong Enapter Joint Venture startet Serienproduktion von AEM Megawatt-Elektrolyseuren

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges

Wolong Enapter Joint Venture startet Serienproduktion von AEM Megawatt-Elektrolyseuren



11.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Wolong Enapter Joint Venture startet Serienproduktion von AEM Megawatt-Elektrolyseuren

Erster AEM Megawatt-Elektrolyseur am Standort Shangyu präsentiert

Erfolgreicher Start für Serienproduktion in China

MoU mit Chinas größtem Stahlhersteller unterzeichnet

Hamburg, 11. Oktober 2024. Die Wolong Enapter Hydrogen Technologies Ltd, ein Joint Venture der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) und der chinesischen Wolong Gruppe (ISIN: CNE000001BJ3), hat den ersten in Shangyu, (China) produzierten AEM-Elektrolyseur der Megawattklasse vorgestellt. Mit der Fertigstellung dieses 1MW-Elektrolyseurs startet das Joint Venture die Serienproduktion für den chinesischen Markt.

Bereits in den vergangenen Monaten konnte die Wolong Enapter Hydrogen Technologies Ltd mehrere Absichtserklärungen (MoU) mit Unternehmen in China unterzeichnen - darunter Concord New Energy, die 2025 ein Pilotprojekt starten wollen, sowie der größte chinesische Stahlhersteller Baowu Steel. Baowu Steel plant seine bestehende Wasserstoffproduktion weiter auszubauen, um die Dekarbonisierung seiner energieintensiven Produktionsprozesse noch stärker voranzutreiben.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO Enapter AG: „Der Start der Serienproduktion der Megawatt-Elektrolyseure für den chinesischen Markt ist ein wichtiger Schritt innerhalb unserer Expansionsstrategie. Dank des Joint Ventures mit Wolong sind wir bestens aufgestellt, um die wachsenden Marktpotenziale im chinesischen Wasserstoffsektor zu erschließen und Enapters dynamisches Wachstum weiter voranzutreiben.“

Pang Xinyuan, Vorstand Wolong Electric Group: „Mit Enapter haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um die Etablierung von grünem Wasserstoff in China weiter voranzutreiben. In kürzester Zeit konnten wir den Megawatt-Elektrolyseur gemeinsam weiterentwickeln und erste potenzielle Kunden in China für Enapters AEM Technologie begeistern. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und verfügen schon heute über eine gut gefüllte Pipeline.“

Über Enapter

Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei ca. 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

11.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Glockengießerwall 3 20095 Hamburg Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2006985

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2006985 11.10.2024 CET/CEST