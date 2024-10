100 Euro Dividende: So viel Einsatz brauchst du bei Allianz & Münchener Rück

100 Euro Dividende können ein guter Anfang sein. Besonders, wenn sie von zuverlässigen Aktien wie die der Allianz (WKN: 840400) oder der Münchener Rück (WKN: 843002) kommen. Beide DAX-Dividendenaktien zählen zu den stärkeren Ausschüttern in unserem heimischen Leitindex. Seit mindestens anderthalb Jahrzehnten halten beide Aktien zudem ihre Dividenden zumindest stets konstant.

Aber bleiben wir heute bei dem eingangs genannten Thema: Den ersten 100 Euro Dividende. Lass uns einmal berechnen, wie viel Einsatz du heute benötigen würdest. Ob das im Endeffekt viel oder wenig ist, darüber kannst du selbst dein finales Urteil fällen. Die Perspektive ist für Einkommensinvestoren jedenfalls nicht uninteressant.

Allianz: 100 Euro Dividende, bitte!

Fangen wir mit der Aktie der Allianz an. Der DAX-Direktversicherer hat im letzten Jahr 13,80 Euro an die Investoren ausgezahlt. Wir sehen sehr schnell, dass wir glatte 100 Euro Dividende nicht erhalten werden. Mit 7 Anteilsscheinen an dem DAX-Versicherer würden wir 96,60 Euro erhalten. Wohingegen 8 Anteilsscheine an dem Versicherer zu einer momentanen Zahlung von 110,40 Euro führen würden. Wer die Wahl hat, hat die Qual? Ja, vielleicht.

Aber kommen wir nun zurück zum Einsatz: Die Allianz-Aktie notiert derzeit auf einem Kursniveau von 290 Euro. Für 7 Anteilsscheine müsste man entsprechend 2.030 Euro in die Hand nehmen. 8 Aktien schlagen hingegen mit 2.320 Euro zu Buche. Egal, wie du dich entscheidest: Ich denke, dass das ein Aktienpaket sein könnte, das durchaus realistisch oder leistbar ist.

Bemerkenswert ist die Dividende der Allianz-Aktie jedenfalls aus zwei Gründen. Der erste betrifft dabei die Konstanz. Seit der Bankenkrise um die Jahre 2007/08 hat der DAX-Versicherer seine Dividende inzwischen nicht mehr gekürzt. Das sind mehr als anderthalb Jahre konsequenter Ausschüttungen. Der zweite Grund ist hingegen das Wachstum. Alleine in den letzten zehn Jahren wuchs die Ausschüttungssumme je Aktie von 6,85 Euro bis auf das heutige Niveau. Das entspricht in etwa einer Verdopplung binnen einer Dekade.

Du siehst also: Die ersten 100 Euro Dividende von der Allianz-Aktie sind möglicherweise nur der Anfang. Zumal der DAX-Versicherer in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 das Ergebnis je Aktie bereinigt um 10,2 % auf 12,57 Euro gesteigert hat. Ich sehe ein solides Gewinnwachstum im Börsenjahr 2024. Das wird bestimmt auch zu einer höheren Ausschüttungssume je Aktie führen. Wer weiß: Vielleicht reichen im Börsenjahr 2025 ja dann doch 7 Aktien für 100 Euro Dividende.

Münchener Rück: Wir brauchen etwas mehr!

Gehen wir nun zur Aktie der Münchener Rück über. Der Rückversicherer gilt ebenfalls als besonders spannende und historisch starke Dividendenaktie. Seit dem Jahre 1969 hat das Management die Dividende je Aktie nicht ein einziges Mal gekürt. Das heißt: Seit inzwischen 55 Jahren können die Investoren stets stabile Ausschüttungen erwarten.

Was braucht es für 100 Euro Dividende? Gute Frage! Die Münchener Rück zahlte in diesem Jahr jedenfalls 15,00 Euro je Aktie an die Investoren aus. Auch hier hast du deshalb die Wahl: Entweder du entscheidest dich für 6 Aktien und 90 Euro Dividende. Oder für 7 Aktien mit 105 Euro als Ausschüttungsbetrag. Exakt 100 Euro werden wir auch hier kaum erhalten können.

Doch nun zu der Berechnung des eigenen Einsatzes: Ausgehend von einem Aktienkurs von momentan 475 Euro benötigen Investoren bei 6 Aktien 2.850 Euro. Wohingegen 7 Aktien mit 3.325 Euro einen deutlich höheren Einsatz, als bei der Allianz-Aktie erfordern. Doch macht das die Chance nicht zwangsläufig weniger attraktiv.

Denn auch die Münchener Rück überzeugt mit einem starken Dividendenwachstum. Im letzten Jahr erhöhte der DAX-Rückversicherer die Ausschüttungssumme je Aktie von 11,60 Euro auf die besagten 15.00 Euro. Ohne jeden Zweifel ein besonderes Ausschüttungswachstum. Möglicherweise werden im kommenden Jahr daher auch hier sechs Anteile rechnen. Mit einem Gewinnziel von 5,0 Mrd. Euro (nach 4,5 Mrd. Euro ein Jahr zuvor) spricht die Tendenz jedenfalls für ein weiteres solides Gewinn- und vielleicht auch Dividendenwachstum.

100 Euro Dividende: Erst der Anfang!

Wir sehen jedenfalls: 100 Euro Dividende von der Allianz und der Münchener Rück sind möglich. Es sind realistische Ziele, die viele Investoren wohl direkt erreichen könnten. Allerdings sind sie vielleicht nur der Anfang: Mit Dividendenwachstum wird langfristig wohl noch jede Menge mehr möglich sein.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz und der Münchener Rück.

