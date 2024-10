EQS-News: Solarstrom für Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): ESG

Solarstrom für Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien



14.10.2024 / 11:00 CET/CEST

Solarstrom für Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien

2,3 MWp Photovoltaik-Dachanlage auf Produktionsgebäude

Gerresheimer baut Ökostromanteil bei Energieversorgung aus

Ziel bis 2030: 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen

Düsseldorf/ Momignies, 14. Oktober 2024. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat erfolgreich eine Photovoltaik-Anlage am Standort Momignies, Belgien, in Betrieb genommen. Hier produziert Gerresheimer mit rund 750 Mitarbeitern Flakons und Tiegel aus Glas für die Kosmetikbranche.

Mit einer installierten Leistung von 2,3 MWp wird sie jährlich rund 2.100 MWh Solarstrom produzieren und im Vergleich zur Versorgung mit konventionellem Strom in Belgien voraussichtlich rund 300 t CO2 einsparen. Der erzeugte Strom wird zu fast 100% direkt vor Ort verbraucht. PV-Anlagen auf geeigneten Dachflächen wie am Standort in Momignies und der Abschluss von Stromlieferverträgen mit Betreibern von Wind- und Solarparks sind wichtige Bausteine für Gerresheimer, um den Ökostromanteil für die Energieversorgung weiter auszubauen. Im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g hat sich Gerresheimer ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Bis 2030 will das Unternehmen die Stromversorgung komplett auf Strom aus erneuerbaren Quellen umstellen.

“Die Photovoltaikanlage in Momignies ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Nachhaltigkeitsziele Schritt für Schritt vorantreiben“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. „Wir bauen damit den Ökostromanteil bei der Stromversorgung unserer Produktionsstandorte aus und reduzieren gleichzeitig unsere CO2-Emissionen. Auch ökonomisch lohnen sich solche Projekte für Gerresheimer.“

Nahezu 100 % Eigenverbrauch

Die neue Photovoltaik-Anlage am Standort Momignies erstreckt sich über 15.000 m2auf dem Dach einer Produktionshalle – das entspricht etwa zwei Fußballfeldern. Der von der PV-Anlage produzierte Ökostrom wird zu fast 100 % direkt vor Ort verbraucht. Nur etwaige Lastspitzen werden ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Weitere Flächen für eine Erweiterung werden bereits geprüft.

Bis Ende 2024 wird der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen an der Stromversorgung am Standort Momignies zusammen mit dem Strom aus der neuen PV-Anlage auf rund 25 % steigen. Der Standort in Momignies zählt aufgrund der energieintensiven Glasproduktion zu den Gerresheimer Standorten mit hohem Energiebedarf. Insgesamt lag der Anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen für alle 35 Produktionsstandorte weltweit Ende 2023 bereits bei 45,6 %.

Hochwertig und nachhaltig - Glasverpackungen für die Kosmetikbranche

Der Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien, ist auf die Produktion und Veredelung von Flakons und Tiegel aus Glas als Primärverpackung für Parfüm, Haut- und Körperpflegeprodukte spezialisiert. Gerresheimer nutzt dabei bis zu 40 % post-consumer recyceltes Glas (PCR). Damit werden bei der Produktion hochwertiger Primärverpackungslösungen Ressourcen geschont und der Energiebedarf reduziert.



Transparentes Nachhaltigkeitsreporting

Gerresheimer veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht und legt relevante Daten darüber hinaus unter anderem im Rahmen des CDP- und des EcoVadis-Ratings offen. Auch MSCI, Sustainalytics und ISS bewerten die Nachhaltigkeitsleistung von Gerresheimer. Eine Übersicht der externen Nachhaltigkeitsbewertungen von Gerresheimer gibt es hier.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

Kontakt Gerresheimer AG

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com



Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 1722424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

