Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im August um 2,8 Prozent gesunken

Berlin (Reuters) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in Deutschland sind erstmals seit April wieder gesunken.

Die Preise fielen im August um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Juli hatte es noch ein Plus von 1,7 Prozent gegeben. Die Entwicklung auf Herstellerebene kommt meist verzögert über die allgemeine Inflation auch bei den Endverbrauchern an. Im Vorjahresvergleich entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse im August um 10,4 Prozent binnen Jahresfrist, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 2,7 Prozent stiegen.

Speisekartoffeln kosteten gut 34 Prozent weniger als im August 2023. Futterpflanzen waren 14,4 Prozent günstiger, während sich Wein um 0,6 Prozent minimal verteuerte. Die Erzeugerpreise für Obst waren im August um knapp 20 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Der Preisanstieg für Tiere und tierische Erzeugnisse geht unter anderem auf den höheren Preis für Milch zurück. Dieser lag um 16,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat und Eier kosteten sechs Prozent mehr.

