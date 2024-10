Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über die schärfere Asylpolitik in Europa

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über die schärfere Asylpolitik in Europa:

"Das politische Versagen im Umgang mit der illegalen Zuwanderung hat dazu geführt, dass nicht nur Italien zu einem harten Kurs in nationaler Eigenregie zurückgekehrt ist. In Deutschland schließt die SPD Grenzen, in Polen will der Vorzeige-Europäer Tusk das Recht auf Asyl aussetzen - beides ist nichts anderes als ein Eingeständnis des eigenen, aber auch des europäischen Versagens. Weil die Gemeinschaft zu schwach war, eine Lösung zu finden, stiegen die Rechtspopulisten auf. Und bestimmen nun den Kurs, dem die politische Mitte aus Mangel an eigenen Ideen folgen muss. Zu hoffen bleibt, dass die Maßnahmen zumindest eine Wirkung entfalten und sich nicht in die vielen haltlosen Versprechen einreihen."/yyzz/DP/he