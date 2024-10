ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt L'Oreal auf 'Underweight' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 390 auf 325 Euro gesenkt. Die Wachstumserwartungen und der Bewertungsaufschlag seien gefährdet angesichts eines sich schneller als gedacht abschwächenden weltweiten Kosmetikmarktes, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere sind nun mit dem Status "Negative Catalyst Watch" versehen, womit die Analystin mit Blick auf die im Oktober anstehenden Quartalszahlen der Franzosen pessimistischer ist./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 22:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 00:15 / BST

