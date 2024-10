Investoren in der Aktie hatten im Kalenderjahr 2024 bislang wenig zu lachen. Dies könnte sich im vierten Quartal jedoch ändern, wie unsere Chartanalyse zeigt. Welche Chancen sich dir hier jetzt bieten.

Luxusgüteraktien kamen im Zuge der LVMH-Quartalszahlen im Wochenverlauf ordentlich unter Druck. Der französische Konzern hatte einen Umsatzrückgang von über drei Prozent vermeldet. Auch Hugo Boss sah sich in den letzten Monaten mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Im Juli senkte das Unternehmen seine Finanzprognosen für das laufende Jahr und führte dies auf die schwache Konsumentennachfrage, vor allem in China, zurück. Trotz der eher schwachen Nachrichtenlage zeichnet sich nun allerdings eine mittelfristige Trendwende in der Aktie ab.