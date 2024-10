Niederlande bauen wieder Panzertruppe mit Leopard 2 auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen ihre in früheren Jahren wegen Sparzwängen aufgelöste Panzertruppe wieder aufbauen und setzen auf die Zusammenarbeit mit Deutschland. Geplant sei, zunächst 46 Leopard-2-Kampfpanzer vom modernsten Typ A8 zu beschaffen, sagte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans bei einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Boris Pistorius (SPD) in Berlin. Beide machten deutlich, dass das geplante neue niederländische Panzerbataillon auch in Deutschland stationiert werden soll.

Brekelmans sagte, mit dem Kauf von 46 statt wie üblich 52 Kampfpanzern für ein Bataillon bleibe Kapazität, um auf technische Innovationen zu reagieren - also verbesserte Versionen nachzukaufen, wo dies möglich ist. Angesichts von Versuchen, die Nato zu schwächen, müssten die Bündnispartner auf Stärkung setzen. Er sagte: "Unsere Zusammenarbeit ist ein leuchtendes Beispiel in Europa. Besonders im Bereich der Verteidigung ist unsere Kooperation einzigartig innerhalb der Nato."