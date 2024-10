Xi zeigt sich bereit für bessere Beziehungen zu den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping zeigt sich offen für bessere Beziehungen zu den USA.

"China ist bereit, ein Partner und Freund der Vereinigten Staaten zu sein. Dies wird nicht nur den beiden Ländern, sondern der ganzen Welt zugute kommen", erklärte Xi laut einem Bericht des Senders CCTV vom Mittwoch. "China hat die Beziehungen mit den USA stets nach den Grundsätzen des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-Win-Kooperation gehandhabt und war immer der Ansicht, dass der Erfolg Chinas und der Vereinigten Staaten eine Chance für beide Seiten ist", schrieb Xi demnach in einem Brief an das Nationale Komitee für die Beziehungen zwischen den USA und China. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind wegen Handelsstreitigkeiten und der Konkurrenz um weltweiten Einfluss seit Jahren angespannt.

(Bericht von Reuters-Büro Peking, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)