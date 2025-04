Großrechner und Quantencomputer: IBM will in den USA Milliarden investieren

Der Computerkonzern IBM will Milliarden in seinem Heimatmarkt USA investieren. In den nächsten fünf Jahren sollen 150 Milliarden Dollar in die Hand genommen werden, teilte das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Montag in Armonk mit.

Nach eigenen Angaben will IBM damit die Wirtschaft ankurbeln und seine Rolle als Weltmarktführer im Computerbereich stärken.

Ein Fünftel des Geldes soll in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten fließen und damit die Produktion von Großrechenanlagen und Quantencomputern in den USA fördern.