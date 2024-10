Aktien Asien/Pazifik: Mehrheitlich im Minus - Zweifel an China-Konjunkturpaket

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Die chinesischen Börsen litten unter anhaltenden Zweifeln an der Wirksamkeit von Pekings angekündigten Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor im späten Handel 1,1 Prozent auf 3.788,55 Punkte. Für den Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es im späten Geschäft um 0,4 Prozent auf 20.196,60 Zähler nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,7 Prozent auf 38.911,19 Punkte. Dagegen stieg der australische Leitindex S&P/ASX 200 um 0,9 Prozent auf 8.355,90 Punkte.

Der chinesische Präsident Xi Jinping forderte seine Regierungsbeamten auf, im letzten Quartal alle Anstrengungen zu unternehmen, damit das jährliche Wirtschaftswachstumsziel von rund 5 Prozent erreicht werden kann. Nach einer Reihe von Pressekonferenzen in diesem Monat, auf denen die politischen Entscheidungsträger keine Einzelheiten über neue Anreize bekanntgegeben hatten, wächst nun jedoch die Befürchtung, dass die Bemühungen nicht ausreichen könnten, um das Wachstum wieder anzukurbeln.

"Das Problem ist im Moment, dass wir kein ausreichend großes Paket haben, um die Leute zu begeistern", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca Investment Partners. "Im Moment ist die chinesische Wirtschaft am Boden - aber um das Wachstum wieder anzukurbeln, muss das Vertrauen wiederhergestellt werden."/edh/men