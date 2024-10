Arnault und Red Bull wollen Zweitliga-Club Paris FC kaufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Der französische Milliardär Bernard Arnault und der österreichische Energydrink-Hersteller Red Bull wollen gemeinsam den französischen Fußball-Zweitligisten Paris FC übernehmen.

Das gab die private Beteiligungsgesellschaft der Arnaults am Donnerstag bekannt. Die Familienholding Agache und Red Bull führten exklusive Verhandlungen mit Paris-FC-Eigentümer Pierre Ferracci über die Übernahme der Mehrheit an dem Verein. Red Bull strebe einen Minderheitsanteil an. Der Getränkekonzern steht bereits hinter mehreren Fußballklubs, darunter Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Der Paris FC steht im Schatten von Serienmeister Paris Saint Germain, erstklassig war er zuletzt vor 45 Jahren.

Arnault ist nicht der erste Milliardär, der sich einen Fußballverein leistet. Sein Sohn Antoine Arnault soll die Familie im Verwaltungsrat von Paris FC vertreten. "Unsere Familie war schon immer dem Sport sehr verbunden", erklärte er. "Mit unserer Unterstützung und der wertvollen Zusammenarbeit mit unserem Partner Red Bull sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein neues, außergewöhnliches Kapitel in der Geschichte des französischen Fußballs schreiben werden". Red Bull soll dem Verein vor allem dabei helfen, junge Talente oder neue Stars zu verpflichten. Das Unternehmen hatte kürzlich den ehemaligen BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp als neuen Fußball-Chef angeheuert.

Arnault und Red Bull sind auch in der Formel 1 vertreten. Dem österreichischen Konzern gehören zwei Teams in der Rennsportserie. Arnaults Modeimperium LVMH, zu dem Marken wie Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon und TAG Heuer gehören, hatte kürzlich einen 10-jährigen Sponsoringvertrag mit der Formel 1 abgeschlossen.

