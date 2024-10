IRW-News: Red Metal Resources Ltd. : Red Metal Resources plant Wasserstoffexplorationsprogramm unmittelbar neben einem kürzlich aufgefundenen Wasserstoffvorkommen in Quebec und beauftragt Marketingfirma

IRW-PRESS: Red Metal Resources Ltd. : Red Metal Resources plant Wasserstoffexplorationsprogramm unmittelbar neben einem kürzlich aufgefundenen Wasserstoffvorkommen in Quebec und beauftragt Marketingfirma

Vancouver, British Columbia, 17. Oktober 2024 / IRW-Press / RED METAL RESOURCES LTD. (Red Metal oder das Unternehmen) (CSE: RMES, OTCPINK: RMESF, FWB: I660) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Planung eines ersten Wasserstoffexplorationsprogramms in den vor kurzem bekanntgegebenen Mineralkonzessionen begonnen wurde, die unmittelbar an jenes Gebiet grenzen, wo die Firma Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) laut ihrer Pressemeldung vom 4. September 2024 zuletzt auf eine Wasserstoffprobe mit über 1.000 ppm gestoßen ist. Diese Mineralkonzessionen befinden sich im Bereich der Formation Timiskaming Graben, rund 15 km nördlich der Stadt Ville Marie (Quebec). Sie liegen zwischen zwei größeren Bergbaustädten und sind auf dem Straßenweg (Route 101) erreichbar.

Red Metal könnte im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfung, Erstexploration und Felderkundung unter anderem folgende Verfahren anwenden:

- Künstliche Intelligenz und Zielkartierungsalgorithmen, die unter Bezugnahme auf die bekannten Wasserstoffvorkommen eine Abgrenzung von Zielgebieten mit einer ähnlichen spektralen Reaktion wie der Bereich mit QIMCs Wasserstofffunden ermöglichen.

- Gasprobenahmen aus dem Boden und Unterwassermessungen im Lake Timiskaming. Diese Messungen können zur Lokalisierung von Entgasungszonen, welche mit Verwerfungen im Bereich der Schubklüftung Timiskaming in Verbindung stehen, beitragen.

- Geophysikalische Untersuchungen mittels Gravimetrie und Audiomagnetotellurik (AMT) zur Bewertung von Schwankungen in der Mächtigkeit der örtlichen Sedmentablagerungen (Schwerkraftsenken) über dem archaischen Grundgebirge. Die AMT-Daten dienen zur Orientierung bei der Lokalisierung von grabenbezogenen Verwerfungen im Gebiet von St-Bruno-de-Guigue, die von Sedimentgestein aus dem Quartär überlagert sind.

- Regionale Gasmessungen mittels Fernerkundung zur Ermittlung spezifischer Wasserstoffziele mit Hilfe von Drohnen können ebenfalls durchgeführt werden; sie liefern nützliche Fernerkundungsdaten für die Wasserstoff- und Heliumexploration.

- Die Felderkundungen finden vornehmlich im Gemeingebiet von St-Bruno-de-Guigues statt.

Das Unternehmen ist derzeit mit der Sondierung verfügbarer Daten und mit der Formulierung eines Explorationsplans befasst; weitere Einzelheiten werden zeitnah bekannt gegeben.

Das Konzessionsgebiet setzt sich aus drei separaten Grundstückspaketen mit 19 Parzellen bzw. insgesamt mehr als 1.100 Hektar Grundfläche zusammen und erstreckt sich nördlich, nordöstlich und südwestlich der von QIMC aufgefundenen Wasserstoffproben. Das Konzessionsgebiet weist eine große Nähe und ein ähnliches geologisches Umfeld auf wie der Bereich, in dem Quebec Innovative Materials Corp. zuletzt Wasserstoff im Boden gefunden hat. Außerdem sind die geologischen Rahmenbedingungen ähnlich wie in der großen Entdeckung von natürlichem Wasserstoff im Projekt Ramsey in Südaustralien, die auf das Konto der Firma Gold Hydrogen Ltd. geht.

Caitlin Jeffs, President und CEO von Red Metal Resources, erklärt: Wir haben mit den Planungen für ein erstes umfassendes Exporationsprogramm begonnen, mit dem wir unmittelbar neben den von QIMC entnommenen Proben in Quebec nach Wasserstoff suchen werden. Red Metal hat die Absicht, neue und innovative Explorationstechniken wie KI und Zielkartierungsalgorithmen mit herkömmlichen und bewährten Explorationsmethoden zu kombinieren, um dieses faszinierende und chancenreiche Projekt rasch und effektiv explorieren zu können. Wir prüfen derzeit zusätzliche Mineralkonzessionen in diesem Gebiet, die besonders aussichtsreich sind, um unser Portfolio von Öko-Energie-Projekten weiter auszubauen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Vorfeld mitgeteilt, dass die Firma Aktiencheck.de AG am 12. Januar 2022 mit der Durchführung eines ersten Marketing- und Marktsensibilisierungsprogramms (das Programm) beauftragt wurde. Das Honorar für die entsprechenden Dienstleistungen wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt bezahlt. Der Leistungsumfang des Auftrags umfasst bis zu sechs redaktionelle Beiträge, eine eigenständige E-Mail-Marketingkampagne mit der Aussendung der redaktionellen Beiträge an Opt-in-E-Mail-Adressen aktiver Investoren, sowie Berichte über das Unternehmen, die über Website, Newsletter, soziale Medien, E-Mail und Display-Marketing, Bigdata sowie Native Advertising verbreitet werden.

Das Programm wird voraussichtlich am 23. Oktober 2024 starten und bis zu drei Monate in Anspruch nehmen. Die Kosten der Beauftragung belaufen sich auf 50.000 EUR und wurden bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr entrichtet.

Sowohl Aktienchek.de AG als auch dessen Geschäftsführer Stefan Lindam stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen (Arm's Length).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise Informationen über angrenzende Konzessionsgebiete, in denen das Unternehmen über keine Explorations- oder Bergbaurechte verfügt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwingend Rückschlüsse auf Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Über Red Metal Resources Ltd.

Red Metal Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich einerseits auf seine neuen Mineralkonzessionen in der kanadischen Provinz Ville de Quebec, die an Gebiete mit aktuellen Wasserstofffunden grenzen, und andererseits auf seine Projekte in Chile im ressourcenreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Gürtel Candelaria entlang der chilenischen Cordillera de la Costa konzentriert. Red Metal notiert an der CSE unter dem Börsenkürzel RMES, im alternativen Trading-System von OTC Link sowie im OTC Pink-Markt unter dem Börsensymbol RMESF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenticker I660.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redmetalresources.com

Kontakt:

Red Metal Resources Ltd.

Caitlin Jeffs, President & CEO

1-866-907-5403

invest@redmetalresources.com

www.redmetalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen - Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Red Metal stellt zukunftsgerichtete Aussagen bereit, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit, angemessene Finanzmittel aufzubringen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen sowie die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Einreichungen von Red Metal unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl Red Metal versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Red Metal lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77166

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77166&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75679D2023

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.