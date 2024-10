Israels Botschaft dankt Marine für Abwehr von 'Hisbollah-Drohne'

BERLIN (dpa-AFX) - Die israelische Botschaft in Deutschland hat nach der Abwehr einer Drohne im Mittelmeer durch die im UN-Einsatz fahrende deutsche Korvette "Ludwigshafen am Rhein" öffentlich gedankt. Es habe sich um eine Hisbollah-Drohne gehandelt, schrieb die Vertretung auf X weiter. Aus Deutschland wurde dies zunächst nicht betätigt.

"Alle Achtung Deutschland: Die deutsche Korvette "Ludwigshafen am Rhein" hat heute eine Hisbollah-Drohne abgefangen. Während Hisbollah und Iran die gesamte Region an den Rand des Abgrunds ziehen, können entschlossene Gegenmaßnahmen von Partnern sie möglicherweise zum Umdenken bewegen", so die israelische Botschaft.

Deutschlands Handlungen zeigten, "wie wichtig die fortgesetzte Präsenz der deutschen Marine in der Region zur Stabilität der Region sowie zur Sicherheit Israels beiträgt". "Dafür sind wir Bundesminister (Boris) Pistorius und Deutschland dankbar", schrieb die Botschaft weiter.

Der unbemannte Flugkörper gegen 7.00 Uhr mit einem Abwehrsystem kontrolliert zum Absturz gebracht worden, hatte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf Anfrage gesagt.

Der Vorfall ereignete sich nach Informationen der dpa etwa 30 Kilometer nordwestlich der libanesischen Hafenstadt Nakura, wo auch das Unifil-Hauptquartier angesiedelt ist. Es war der erste Vorfall dieser Art mit der Korvette in jüngerer Zeit./cn/DP/men