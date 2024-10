Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

radicant und Numarics planen Zusammenschluss



17.10.2024 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die BLKB-Tochtergesellschaft radicant bank ag (radicant) und die Numarics AG haben heute ihren Plan bekannt gegeben, sich zusammenzuschliessen. Die entsprechenden Beschlüsse wurden von der BLKB und den Aktionären der Numarics AG sowie der Numarics AG getroffen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Behörden wird radicant in der neuen Struktur ihr Angebot für Privatkundinnen und -kunden erweitern und künftig auch den Kundenkreis der KMU erschliessen. Gleichzeitig wird durch den geplanten Zusammenschluss die Umsatzbasis erweitert und die Grundlage für zusätzliches Wachstum gelegt.

Liestal, 17. Oktober 2024

Ziel des geplanten Zusammenschlusses ist es, Privatkundinnen und -kunden sowie KMU-Unternehmen ein voll integriertes Angebot für Banking, Finanzanlagen sowie Administration anzubieten. Vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden sieht die neue Struktur vor, dass die BLKB Mehrheitseignerin des zusammengeschlossenen Unternehmens wird, sich aber weitere Investoren beteiligen. Der geplante Zusammenschluss von zwei Technologieführerinnen in ihren Gebieten ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die BLKB-Tochtergesellschaft radicant breiter aufzustellen und damit den Breakeven in 2027/2028 zu erreichen.

«Der geplante Zusammenschluss ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie der Diversifizierung. Wir sind überzeugt, dass Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz vom gemeinsamen Angebot für Banking, Finanzanlagen und Administration profitieren werden und das zusammengeschlossene Unternehmen sich auf diese Weise erfolgreich im Markt positionieren kann», sagt BLKB-Bankratspräsident Thomas Schneider.

«Die BLKB ist eine führende Bank im Geschäft mit KMU sowie Privatkundinnen und -kunden. Die BLKB nutzt bereits heute Synergien mit radicant. Inskünftig werden wir unseren Kundinnen und Kunden mit Numarics eine bedeutende Vereinfachung in ihrer Administration bieten können», sagt John Häfelfinger, CEO der BLKB, und ergänzt: «Der Zusammenschluss führt zu einem in der Schweiz neuartigen und attraktiven Angebot im Smart Banking.»

Angebot von radicant soll auf KMU ausgeweitet werden

radicant wird ihr Angebot ausweiten und künftig auch für den Kundenkreis der KMU relevant werden. Mit dem geplanten Zusammenschluss entsteht eine vollintegrierte Banking-, Finanzanlagen- und Administrationsplattform für Private sowie Unternehmenskundinnen und -kunden. Bestehende Dienstleistungen und Produkte von radicant in den Bereichen nachhaltiges Banking, Investment sowie Vorsorge für Privatkundinnen und -kunden würden mit einem automatisierten Angebot von Numarics erweitert. Der geplante Zusammenschluss würde das Umsatzpotenzial beider Unternehmen deutlich steigern. Gleichzeitig soll auf diese Weise die Investorenbasis von radicant verbreitert werden, wie dies bereits im Businessplan der Bank vorgesehen ist. Neben der massgeblich bleibenden BLKB beteiligen sich die bisher in Numarics investierten Venture-Capital-Firmen Founderful, FiveT, Seed X, Davidson Capital und die UBS auch am neuen Unternehmen.

CEO des zusammengeschlossenen Unternehmens soll der bisherige CEO von radicant, Anton Stadelmann, werden. Es ist beabsichtigt, dass ein sechsköpfiger Verwaltungsrat zu gleichen Teilen von radicant und Numarics bestimmt wird. Marco Primavesi, aktuell Verwaltungsratspräsident von radicant und Mitglied des BLKB-Bankrats, soll die Aufgabe des Verwaltungsratspräsidenten des neuen Unternehmens übernehmen. Es ist vorgesehen, dass der Sitz des neuen Unternehmens in Liestal ist. Zu den Konditionen des geplanten Zusammenschlusses machen die beteiligten Unternehmen keine Angaben.

Über radicant

radicant bank ag (radicant) ist eine technologiegetriebene Finanzdienstleisterin mit eigener Banklizenz. Die hundertprozentige Tochter der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) stellt ein digitales Bankangebot sowie ein auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) ausgerichtetes Investmentmandat sowie eine 3a-Vorsorgelösung zur Verfügung. radicant wurde 2021 gegründet, erhielt im Mai 2022 die Banklizenz von der FINMA und gab im August 2023 den vollständigen Markteintritt bekannt.radicant wurde 2024 Kassensturz-Testsiegerin beim Kostenvergleich von Debit- und Kreditkarten und belegte beim Kostenvergleich von Moneyland vom Juli 2024 den ersten Platz. radicant beschäftigt in der Schweiz und in Portugal 95 Mitarbeitende.

Über Numarics

Numarics ist ein Treuhand-Fintech, welches sich auf die Automatisierung der Administrationsprozesse für KMU im Schweizer Markt spezialisiert hat. Die Plattform, 2020 von Kristian Kabashi und Dominique Rey gegründet, kombiniert KI und die Expertise von zertifizierten Wirtschaftsprüfern und Treuhändern. Mitte 2023 hat das Startup in einer Seed-Runde 10 Millionen Franken von UBS Next (Fintech-Portfolio von UBS), FiveT Fintech, Founderful und Seed X eingesammelt und wurde 2024 von der BILANZ zu einer der zehn innovativsten Firmen der Schweiz gewählt. Numarics beschäftigt 80 Mitarbeitende in der Schweiz und in Kosovo.

Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit – «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der 2021 gegründeten digitalen Bank radicant bank ag sowie der 2022 gegründeten BLKB Fund Management AG (vormals BLKB Services AG) den BLKB-Konzern. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor’s ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.

