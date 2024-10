TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 06:30 CHE: VAT, Q3-Umsatz 06:30 FIN: Nordea Bank, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius AG und Tochter Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz (Call 14.00 h) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag (9.45 Präsentation CEO, CFO) 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz 08:15 SWE: Investor, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos Inc., Q3-Zahlen 18:30 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 09/Q3 2024 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung (14.45 h Pk) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/24 16:00 USA: Lagerbestände 8/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft u. a. mit Mercedes-Chef Ola Källenius und koda-Chef Klaus Zellmer, Nürtingen 09:00 DEU: OLG-Verkündungstermin im Schadenersatzprozess Birkenstock gegen Aldi, München 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur vorzeitigen Kreditrückzahlung 10:00 DEU: Online-Gespräch des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) zur Zukunft der geförderten privaten Altersvorsorge, Berlin DEU: Bundestag + 11.40 abschließende Beratung und Abstimmung über Krankenhausreform 13:00 DEU: Jahrestagung 2024 Bundesverband Carsharing DEU: Symposium zur grünen Industriepolitik der europäischen Union der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. + 15.40 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Konferenz IfW Kiel und Centre for Economic Policy Research (CEPR) zu Geoökonomie + 16.45 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Thema «Die neue Ökonomie der europäischen Sicherheit» DEU: Verdi ruft Beschäftigte des Geld- und Werttransportes zu ganztägigen Warnstreiks in allen Bundesländern auf HUN: Informelles EU-Handelsministertreffen Die Ministerinnen und Minister besprechen u.a. die Handelsbeziehungen der Europäischen Union mit den ASEAN-Ländern sowie die Handelsbeziehungen zwischen der EU und China. EUR: EU-Gipfel, Brüssel Thema bei der Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sind u.a. der Kampf gegen illegale Migration, der Nahost-Konflikt und der Krieg in der Ukraine. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

