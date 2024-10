Tagesgeld ade! Jetzt auf diesen Dividendenstar mit 5% Rendite setzen

Nachdem Sparer und Investoren in den letzten Monaten von attraktiven Zinsen auf Tagesgeldkonten profitieren konnten, scheint diese Zeit nun langsam aber sicher zum Ende zu kommen. So hat die EZB schließlich im Juni die Zinswende eingeläutet, wobei erwartet wird, dass nach den Zinssenkungen im Juni und September in den nächsten Monaten die nächsten Zinssenkungen folgen werden.

Einkommensinvestoren, die jetzt auf der Suche nach lukrativen Alternativen zum Tagesgeld sind, sollten die Aktie der Allianz (WKN: 840400) dabei genauer unter die Lupe nehmen. Schließlich gilt Deutschlands größter Versicherungskonzern als einer der attraktivsten Dividendenzahler.

Allianz mit beeindruckender Dividende

Die Allianz zahlt seit mittlerweile 25 Jahren eine Dividende. Die zuletzt am 08 Mai 2024 für das Geschäftsjahr 2023 ausgeschüttete Dividende lag hier wiederum bei 13,80 Euro pro Anteilsschein. Bei einem gegenwärtigen Aktienkurs von 291,80 Euro (Stand 04.10.2024) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,73 %.

Dabei ist es nicht nur die hohe Dividendenrendite, mit der die Allianz glänzen kann. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren darüber hinaus ein beeindruckendes Dividendenwachstum an den Tag legen. So betrug die Dividende für das Geschäftsjahr 2013 noch 5,30 Euro pro Aktie. Im Vergleich zu den zuletzt ausgeschütteten 13,80 Euro pro Aktie konnte die Allianz damit in den letzten 10 Jahren seine Dividende jedes Jahr durchschnittlich um 10,04 % steigern.

Allein im Vergleich zum letzten Jahr hat die Allianz, trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, ihre Dividende dabei um 21,05 % angehoben. Für das nächste Jahr erwarten Analysten eine Dividende von etwa 14,90 Euro pro Aktie. Zum aktuellen Aktienkurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 5,11 %. Selbst vor der Zinswende hätten im Vergleich auch die attraktivsten Tagesgeldkonten bei derartigen Renditen keine Chance gehabt.

Dividendenwachstum soll auch in Zukunft weitergehen

Die Allianz plant dabei auch in Zukunft seine investorenfreundliche Dividendenpolitik beizubehalten. So hat das Unternehmen im Februar diesen Jahres bekannt gegeben seine regelmäßigen Ausschüttungen von 50 % auf 60 % des um Sondereffekte bereinigten Jahresüberschusses zu erhöhen. Dabei strebt die Allianz an die Dividende pro Aktie mindestens auf dem Niveau des Vorjahreswerts zu halten.

Komplementiert wird die Dividendenpolitik der Allianz von regelmäßigen Aktienrückkäufen. Nachdem das Unternehmen bereits letztes Jahr fast 7 Mio. eigene Aktien für einen Wert von 1,5 Mrd. Euro zurückgekauft hat, plant das Unternehmen auch dieses Jahr für rund 1,5 Mrd. Euro eigene Aktien zu kaufen. Die dann vom Markt genommenen Aktien erhöhen dabei die Dividende pro Aktie, da die gesamte Ausschüttung auf entsprechend weniger Aktien zu verteilen ist.

Auch die Natur des Versicherungsgeschäft kommt Dividendeninvestoren entgegen. So kassiert das Unternehmen über seine verschiedenen Versicherungssparten ständig wiederkehrende Versicherungsbeiträge. Darüber hinaus gilt das Versicherungsgeschäft grundsätzlich als enorm krisenresistent. Dividendenkürzungen wie sie zuletzt beispielsweise vom Chemie-Riesen BASF angekündigt wurden, sind hier entsprechend deutlich unwahrscheinlicher.

Aktie attraktiv bewertet

Allein im letzten Jahr konnte der Aktienkurs der Allianz um fast 32 % zulegen. Bei einem von Analysten erwarteten Gewinn von 24,58 Euro pro Anteilsschein für das Geschäftsjahr 2024 notiert die Aktie von Deutschlands größtem Versicherer gegenwärtig zu einem 2024er-KGV von 12. Damit scheint die Aktie neben der starken Dividende auch bewertungstechnisch durchaus attraktiv.

Insbesondere Einkommensinvestoren bietet die Allianz mit ihrer hohen Dividendenrendite, der investorenfreundlichen Dividendenpolitik und dem stabilen Geschäft eine attraktive Alternative zum Tagesgeld. Denn während die Zinssätze fürs Tagesgeld in den nächsten Monaten weiter sinken dürften, wäre es nicht überraschend, wenn die Dividendenausschüttungen der Allianz auch in Zukunft weiter steigen würden.

Der Artikel Tagesgeld ade! Jetzt auf diesen Dividendenstar mit 5% Rendite setzen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

