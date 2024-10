Mit 5.000 Euro trotz fallender Zinsen 323 Euro mehr an Dividenden herausholen!

Sinkende Zinsen sind für die wenigsten Anleger eine gute Nachricht. Doch am Kapitalmarkt sind sie wieder ein Thema. Alternativen für Anleger, die verlässliche Ertragsquellen suchen, sind gefragt. Und da bieten sich Dividenden geradezu an, auch wenn es bei der Sicherheit Unterschiede zum Zins gibt.

Mit einer gezielten Investition von 5.000 Euro in renditestarke Aktien lassen sich schnell 300 Euro und mehr an laufenden Dividenden erzielen – so viel wissen wir. Diese können im Laufe der Jahre sogar noch weiter steigen. Man denke nur an die berühmten Dividenden Aristokraten.

Entscheidend ist die geschickte Auswahl von Unternehmen mit tiefen Burggräben. Hier könnte sich ein Unternehmen wie Enbridge (WKN: 885427) gerade im Hinblick auf hohe Dividenden auszeichnen.

Bei einer Dividende von 3,66 CA-Dollar für das laufende Jahr ergibt sich bei einem aktuellen Kurs von 56,56 CA-Dollar (Stand: 11.10.24) eine laufende Cash-Rendite von 6,5 %. Bei einer Investition von 5.000 Euro wären also 323 Euro Dividende pro Jahr vor Steuern zusätzlich möglich, wenn die Dividende auf dem letzten Niveau weiter gezahlt wird.

Ich gehe davon aus, dass die Dividende auf hohem Niveau bleiben wird. Enbridge bietet nicht nur eine solide Dividendenpolitik, sondern auch ein robustes Geschäftsmodell und langfristige Wachstumschancen. Beides hat dazu geführt, dass die Dividende in den letzten 29 Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Zudem strebt das Midstream-Unternehmen mittelfristig – bis 2026 – ein EBITDA-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Die Prognosen gelten als konservativ, da sie in den letzten 18 Jahren sie stets übertroffen wurden.

Doch warum laufen die Ausschüttungen so stabil? Dazu lohnt sich ein Blick auf das Geschäftsmodell des kanadischen Energieinfrastrukturunternehmens.

Ein Energieinfrastrukturunternehmen mit Systemrelevanz

Schnell wird klar: Es basiert auf dem Transport und der Verteilung von Erdgas, Erdöl und Flüssigerdgas (LNG), dem wichtigsten Energieträger in den USA. Ohne Öl und Gas läuft in dieser Volkswirtschaft fast nichts.

Enbridge ist ein Unternehmen von strategischer Bedeutung für die USA, denn es betreibt das größte Pipelinenetz Nordamerikas und transportiert täglich riesige Mengen Öl und Gas von den Förderregionen im Landesinneren zu den Raffinerien und Verteilzentren.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen zunehmend in den Bereichen erneuerbare Energien und Gasverteilung. Die Aussichten für die Zeit nach Öl und Gas sind also gut, aber es gibt noch viel zu tun.

Die Diversifizierung des Geschäftsmodells macht Enbridge bemerkenswert widerstandsfähig. Insbesondere der Transport von Öl über Pipelines ist sehr gut planbar und entspricht einer Monopolstellung.

Das Pipelinenetz ist dabei am Ende aufgrund seiner Größe und strategischen Lage äußerst wertvoll. Es erstreckt sich über Tausende von Kilometern und transportiert rund ein Viertel des in Nordamerika verbrauchten Rohöls sowie 20 % des in den USA benötigten Erdgases.

Die Infrastruktur zu imitieren ist nahezu unmöglich. Zu hoch wären die Kosten, zu gering die erwarteten Erträge. Der Marktzugang für potenzielle Wettbewerber ist sichtlich erschwert.

Darüber hinaus profitiert Enbridge auch von regulierten Märkten, insbesondere im Bereich der Gasversorgung. Die regulatorischen Rahmenbedingungen verhindern zwar in gewissem Maße Wachstumschancen, sie bieten aber auch eine gewisse Stabilität und sichern verlässliche Einnahmen unabhängig von schwankenden Energiepreisen. Langfristige Verträge mit Kunden sorgen zudem für stabile und planbare Cashflows, die das Unternehmen widerstandsfähig gegen kurzfristige Marktschwankungen machen.

Perspektiven vorhanden

Trotz der Herausforderungen, denen sich der Öl- und Gassektor in Zukunft stellen muss, bietet Enbridge vielversprechende Wachstumschancen, insbesondere durch die Diversifizierung seines Portfolios. Ein Bereich mit enormem Potenzial ist die Entwicklung erneuerbarer Energien.

Enbridge hat bereits in mehrere Wind- und Solarprojekte investiert und plant, diesen Bereich in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Da der globale Trend eindeutig in Richtung Energiewende geht, soll die strategische Ausrichtung auf erneuerbare Energien langfristig dazu beitragen, neue Einnahmequellen zu erschließen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

Aber auch der Erdgassektor bietet Wachstumspotenzial. Erdgas spielt eine zentrale Rolle beim Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt, und genau hier ist Enbridge gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) zu profitieren. Insbesondere die wachsende Nachfrage aus Asien schafft langfristige Exportmöglichkeiten, die das Geschäft von Enbridge weiter stärken dürften.

5.000 Euro trotz fallender Zinsen 323 Euro mehr an Dividenden

Auch wenn eine Investition in die Enbridge-Aktie nicht risikolos ist, können Anleger mit einer Investition in Enbridge attraktive Dividendenzahlungen erhalten. Bei einer Investition von 5.000 Euro könnte man aufgrund der stabilen Dividenden aktuell mit rund 323 Euro mehr erwarten, was deutlich mehr ist als bei vielen konservativen Anlagen.

Der Artikel Mit 5.000 Euro trotz fallender Zinsen 323 Euro mehr an Dividenden herausholen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank besitzt Aktien von Enbridge. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024