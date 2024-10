EQS-News: technotrans und enesty starten strategische Partnerschaft: Symbiose der Technologieführer

Die enesty GmbH mit Sitz in Hartha, Deutschland, entwickelt Lösungen in den Bereichen Spritzgusswerkzeuge, Temperiersysteme und additive Fertigung. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Technologien wie beispielsweise konturnahe Kühlung an, um die Effizienz und Qualität in der Kunststoffverarbeitung zu verbessern. Systemlösungen von enesty zielen darauf ab, die Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der Kunststoffverarbeitung zu verbessern. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit innovativen Produkten in der Prozessoptimierung. enesty ist international tätig und setzt auf starke Partnerschaften zur weiteren Marktentwicklung.