Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Grundschulempfehlung

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Grundschulempfehlung:

Die Grundschulempfehlung wird verbindlicher. Nur so lässt sich eine Anmeldeflut an den Gymnasien eindämmen. Das tut Not, weil die Räume ohnehin knapp und die Kommunen mit dem schnellen Ausbau überfordert sind, vor allem aber im Sinne der Kinder. Nicht alle können bei den hohen Standards mithalten, nicht jeder muss Akademiker werden. Doch bei manchen kommt die Botschaft nicht an. Dies auch, weil die Realschulen zuweilen einen schlechten Ruf haben. Sie zu stärken, ist eine vordringliche Aufgabe.

Der neue Potenzialtest, der künftig entscheidend ist, wenn Eltern das Gymnasium vorziehen und in der Empfehlung was anderes steht, ist der falsche Weg. Dabei kann ein solcher Test nur eine Momentaufnahme und nicht aussagekräftiger sein, als die Einschätzung der Lehrkräfte, welche das Kind meist über Jahre unterrichtet haben. Für die Kinder ist es ein Nachteil, dass man nicht den Mut für eine verbindliche Empfehlung hat. Dies auch, weil der Weg zum Abitur ohnehin auch über die Realschule führen kann./yyzz/DP/mis