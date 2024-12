Umsatz und Gewinn bei Tui steigen und die Wintersaison ist gut angelaufen. Doch ein Blick in die Bilanz des im MDax notierten Touristikkonzerns zeigt auch viele Schwächen.

Die schwache Konjunktur mit ihren Insolvenzen und Entlassungen bereiten Tui-Chef Sebastian Ebel keine allzu großen schlaflosen Nächte. Die Menschen wollen verreisen und Urlaub machen, selbst in konjunkturell schwierigeren Zeiten, betont Ebel. Ein Blick auf die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen scheint dies zu bestätigen: 20,3 Millionen Kunden reisten mit Tui, sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Doch ein genauer Blick in die Bilanz lohnt sich, denn hinter den schönen Zahlen zeigen sich Probleme.