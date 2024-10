TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h) 06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/24 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 12:15 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen 12:30 USA: RTX, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q3-zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CHE: Givaudan: Investor Field Trip (inkl. 23.10.) CHE: Tecan: Capital Markets Day GBR: InterContinental Hotels, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz NLD: Randstad, Q3-Zahlen NOR: DNB, Q3-Zahlen USA: Paccar, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/24 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (detailliert) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. 09:30 DEU: Deutscher Arbeitgebertag 2024, Berlin Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 10:00 DEU: Pressegespräch Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) zur Vorstellung des «Energiewende-Barometer», Kassel 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk zum Vermögensbarometer 2024 DEU: Geothermiekongress 2024 des Bundesverbands Geothermie (bis 24.10.) RUS: 16. Brics-Gipfeltreffen in Kazan Teilnehmer sind die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. USA: Entwicklung im US-Wahlkampf + 23.30 Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht bei einer Veranstaltung der mächtigen Waffenlobby NRA in Savannah, Georgia USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (bis 25.10.24)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi