TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online) 13:15 USA: The Campbell Company, Q3-Zahlen 13:00 DEU: Pk und Festakt anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Heidelberger Druckmaschinen AG (13.00 Pk u.a. mit Update über die aktuelle Strategie des Unternehmens und Ausblick auf Zukunftstrends, mit den Vorständen Jürgen Otto und David Schmedding und 14.30 Festakt) 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung DEU: Heidelberger Druck, Kapitalmarkttag DEU: Geratherm Geschäftsbericht 2024, Geratal TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Investitionen Q1/25 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 4/25 09:00 CHE: BIP Q1/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/25 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Kapitalmarktkonferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main 11:00 FRA: OECD-Bericht zur Widerstandsfähigkeit von Lieferketten 11:00 DEU: Pk des Maschinenbauverbands VDMA und der Messe München zur Robotik in Deutschland 13:00 DEU: Vorstellung des Friedensgutachtens 2025 durch vier deutsche Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, Berlin DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin DEU: Beginn zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC) (bis 3.6.25) CHE: ILO-Jahrestagung, Genf Die 187 Mitgliedsländer der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kommen einmal im Jahr zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Die ILO beschäftigt sich unter anderem mit den Rechten von Arbeitnehmern. LTU: Treffen der sogenannten Bukarest-9-Gruppe Das Gipfeltreffen der Länder an der Nato-Ostflanke dient der Abstimmung und Vorbereitung auf den Nato-Gipfel in Den Haag. Daran teilnehmen sollen auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky. GBR: JPM European Automotive Conference u.a. mit Volkswagen, Continental, Traton (bis 3.6.25) IND: IATA Generalversammlung Neu Delhi (81st AGM and World Air Transport Summit, New Delhi, India 1-3 June) HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

