Aktien Frankfurt: SAP verhindern größere Verluste im Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von SAP haben am Dienstag im Dax Schlimmeres verhindert. Der deutsche Leitindex gab gegen Mittag um 0,12 Prozent auf 19.438,40 Punkte nach. Im frühen Handel hatte er noch Gewinne verbucht. An sein Rekordhoch aus der Vorwoche bei knapp 19.675 Punkten kommt er zunächst nicht ran. Die Tendenz zu Gewinnmitnahmen überschatte die gute Stimmung der Investoren, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 0,66 Prozent auf 26.973,37 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion verlor 0,3 Prozent.

Europas größter Softwarehersteller hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem der Ausblick kam gut an. Am Dienstag kletterten die SAP-Aktien auf ein Rekordhoch und gewannen in der Spitze fast 6 Prozent, zuletzt betrug das Plus noch 3,6 Prozent. Angesichts des Kursanstiegs bleibt die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht.

Bechtle kassierte wegen einer fortgesetzten Investitionszurückhaltung von Kunden aus dem Mittelstand die Jahresziele. Daraufhin sackten die Aktien des IT-Dienstleisters um 4,9 Prozent ab.

Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hatte im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Die Papiere gewannen 3,6 Prozent. Im Schlepptau von Traton legten auch Daimler Truck um 0,9 Prozent zu.

Im Minus mit 2,2 Prozent notierten die Anteile des Großhandelskonzerns Metro nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24. Metro hatte die Zielvorgaben erreicht, bezeichnet die Rahmenbedingungen aber als "herausfordernd", auch mit Blick auf das neue Geschäftsjahr./ajx/mis

