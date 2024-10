Antizyklisch und zukunftsorientiert: Jetzt in diese gefallenen Top-Aktien investieren

Die digitale Transformation in Unternehmen nimmt aufgrund von Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Cloud-Computing weiter an Schwung zu. Darüber hinaus ist die allgemeine Börsenstimmung ziemlich gut – Allzeithochs in den großen Börsenindizes zeugen davon. Die Bedingungen für Aktien von IT-Dienstleistern könnten also eigentlich kaum besser sein.

Doch schauen wir auf die Aktienkursentwicklung erkennen wir wenig davon. Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) fiel seit Jahresbeginn um 17 %, Datagroup um 24 % (WKN: A0JC8S) und das französische IT-Beratungsunternehmen Capgemini notiert 3 % tiefer als zum Jahresanfang (Stand aller Angaben: 15.10.2024). Das sieht doch nach einer spannenden, antizyklischen Chance aus! Wir schauen genauer hin.

Wachsender Markt für IT-Beratung und -Services

Dabei beginnen wir mit einem Blick auf den Gesamtmarkt für IT-Dienstleistungen. Dieser wuchs in den letzten Jahren laut Statista Market Insights mit 6 % p.a. und soll in den nächsten fünf Jahren mit der gleichen Rate weiterwachsen. Der Grund für das stetige Wachstum liegt auf der Hand. Möchte ein Unternehmen zum Beispiel die Wartungskosten seiner Maschinen mittels Künstlicher Intelligenz reduzieren, seine Daten und Systeme besser gegen zunehmende Cyberattacken schützen oder auf Cloud-Lösungen umsteigen, benötigt es dabei in aller Regel externe Unterstützung.

Denn IT-Lösungen werden immer komplexer, spezifisches internes Knowhow ist gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen und Behörden nicht ausreichend vorhanden. In vielen Fällen wird dann auf IT-Dienstleister zurückgegriffen. Diese können Erfahrungen aus ähnlichen Projekten einbringen können und bei der Konzeptionierung, Implementierung und oft auch später noch bei dem Betrieb der IT unterstützen.

Kurzfristiger konjunktureller Gegenwind

Entsprechend gut haben sich die Geschäfte bei Bechtle und Co. langfristig entwickelt. Bei Bechtle – dem größten deutschen IT-Dienstleister – stieg der Umsatz z.B. in den letzten zehn Jahren in jedem einzelnen Jahr, im Durchschnitt um starke 11 % pro Jahr. Mit dieser kontinuierlichem Wachstumsgeschichte dürfte im aktuellen Jahr jedoch Schluss ein. Im ersten Halbjahr 2024 fiel der Umsatz um 2 %, für das Gesamtjahr geht das Management von einer Stagnation aus. Als Grund dafür führt das Unternehmen „eine sehr ausgeprägte Investitionszurückhaltung insbesondere unserer mittelständischen Kunden“ an. Das trifft speziell auf Deutschland zu, wo der Umsatz im ersten Halbjahr um 6 % fiel – außerhalb Deutschlands legte der Umsatz um 3 % zu.

Damit sind auch schon bei dem wahrscheinlichen Grund für die zuletzt enttäuschende Aktienkursentwicklung vieler IT-Dienstleister. Auch wenn das langfristige Wachstum beeindruckend war, entwickelt sich das operative Geschäft aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds aktuell nicht gut. Die IT-Dienstleister bekommen diesen Gegenwind besonders zu spüren, da Unternehmen in herausfordernden Zeiten gerne größere IT-Projekte aufschieben und an externer Beratung sparen. Entsprechend leiden die Aktienkurse.

Interessante Aktien

Aufgeschoben dürfte in diesem Fall aber nicht aufgehoben sein. Schließlich scheinen die eingangs beschriebenen langfristigen Wachstumstreiber voll intakt. Die Digitalisierung beschleunigt sich stetig und sollte zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach IT-Beratung und -Services führen. Welche Aktien dürften davon profitieren?

Neben dem bereits angerissenen deutschen Platzhirsch Bechtle (KGV: 18) steht Datagroup ganz oben auf meiner Liste. Der IT-Dienstleister aus Pliezhausen wuchs in den Vorjahren mit starken Raten – auch aufgrund einer Vielzahl von Übernahmen kleinerer Konkurrenten. In den letzten Quartalen kehrte sich das Wachstum aufgrund der konjunkturellen Situation in Deutschland um, nahm zuletzt aber wieder Fahrt auf. Das Umsatzwachstum der letzten drei Quartale liest sich so: -4 %, +6 %, +8 %. Beim Gewinn ist dieser positive Trend noch nicht sichtbar, da das Unternehmen weiterhin stark in den Ausbau seiner Services rund um Künstliche Intelligenz, Cyber-Sicherheit und Cloud-Technologien investiert. Dies sollte sich mittelfristig auszahlen und die Umsätze und Gewinne dann wieder mit hohen einstelligen Raten zulegen. Gemessen daran finde ich das KGV von 12 günstig.

Auch die Aktie von Accenture (WKN: A0YAQA) erscheint mir nicht zu hoch bewertet. Das KGV liegt zwar bei 32, die Gewinne des gigantischen IT-Beratungsunternehmens (unglaubliche 774.000 Mitarbeiter arbeiten bei Accenture – mehr als bei jedem deutschen Unternehmen) wachsen jedoch auch regelmäßig mit zweistelligen Raten. Auch im gerade gestarteten Geschäftsjahr 24/25 soll der Gewinn je Aktie mit mehr als 10 % zulegen. Besonders Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum Wachstumstreiber für den Konzern – im abgelaufenen Quartal sorgte generative KI bereits für einen Auftragseingang von 1 Mrd. US-Dollar. Insgesamt scheint mir also auch Accenture voll auf Kurs um weiterhin von der digitalen Transformation zu profitieren und dabei schöne Gewinne für seine Aktionäre abzuwerfen.

Der Artikel Antizyklisch und zukunftsorientiert: Jetzt in diese gefallenen Top-Aktien investieren ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Hendrik Vanheiden besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Accenture, Bechtle und Datagroup.

