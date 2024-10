RKI meldet Fall von neuer Mpox-Variante in Deutschland

Berlin (Reuters) - In Deutschland ist ein Fall einer neuen Mpox-Variante nachgewiesen worden.

"Am 18.10.2024 wurde in Deutschland eine Mpox-Infektion durch die neue Klade Ib nachgewiesen, die im Ausland erworben wurde", hieß es am Dienstag auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI). "Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI derzeit als gering ein." Mpox, früher als Affenpocken bekannt, ist seit 1970 ein Gesundheitsproblem in Teilen Afrikas. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief wegen der Ausbreitung 2022 für zehn Monate einen globalen Gesundheitsnotstand aus. Wegen der Verbreitung einer neuen Variante - Klade Ib - rief die WHO jüngst erneut die höchste Alarmstufe aus.

