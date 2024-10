Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Ämter am Anschlag

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Ämter am Anschlag:

"Viele Mitarbeitende bei Behörden klagen über einen wachsenden Berg von Arbeit, hinzu kommt mentaler Stress, denn sie sind immer öfter Anfeindungen, manchmal sogar Angriffen, ausgesetzt. Die Amtsstuben sind letztlich ein Spiegel unserer Gesellschaft: In vielen Bereichen immer noch keine konsequent umgesetzte Digitalisierung, Fachkräftemangel, veraltete Strukturen und eine überhandnehmende Bürokratie. Die hohe Zahl an Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, überfordert nicht nur viele Behörden. Immer mehr Kinder und Familien schaffen inzwischen alleine ihren Alltag nicht mehr. Im Umgang miteinander findet vielerorts eine gewisse Verrohung statt. Als Gesellschaft müssen wir hier gemeinsam die richtigen Antworten finden, ein kollektives Burn-Out muss vermieden werden."/yyzz/DP/he