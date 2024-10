IRW-News: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz kündigt Stichtag für die Ausgliederung des Hector Silver-Cobalt Project an

IRW-PRESS: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz kündigt Stichtag für die Ausgliederung des Hector Silver-Cobalt Project an

Vancouver, British Columbia - 25. Oktober 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) (Cruz oder das Unternehmen) möchte im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. August 2024 und 6. September 2024 bekannt geben, dass es am 5. September 2024 eine Arrangement-Vereinbarung (die Arrangement-Vereinbarung) mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Makenita Resources Inc. (Makenita), abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen beabsichtigt: (i) alle Rechte, Titel und Beteiligungen an seinem Hector Silver-Cobalt Project (das Konzessionsgebiet Hector) zu übertragen, das aus 126 zusammenhängenden, nicht patentierten Konzessionsgebieten mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) besteht und in den Gemeinden Coleman und Gillies Limit, Larder Lake Mining Division, Timiskaming District, Ontario, Kanada, liegt, und (ii) alle Wertpapiere von Makenita, die als Gegenleistung für das Konzessionsgebiet Hector erhalten wurden (der Makenita-Ausgliederungsaktie), an die Wertpapierinhaber von Cruz auf einer anteiligen Basis auszuschütten, alles gemäß einem gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement (das Arrangement), der gemäß Part 9, Division 5 des Business Corporations Act (British Columbia) (das BCBCA) durchgeführt werden soll.

Stichtag ist der 29. Oktober 2024. Das Versanddatum ist der 5. November 2024 und das Versammlungsdatum ist der 11. Dezember 2024. Die Versammlung wird per Notice and Access abgehalten, und wir empfehlen und ermutigen jeden - persönlich oder durch einen Bevollmächtigten - zugunsten des Arrangements abzustimmen.

James Nelson, President von Cruz, erklärt: Sie müssen am 29. Oktober 2024 als Aktionär eingetragen sein, um die Gratisaktien von Makenita zu erhalten. Sie bekommen nicht nur eine kostenlose Beteiligung an Makenita, sondern behalten auch 100 Prozent der Cruz-Aktien in Ihrem Besitz. Dies ist ein sehr netter Bonus für eingetragene Aktionäre, denn Sie erhalten Aktien ohne zusätzliche Kosten. Cruz verfügt derzeit über einen Kassenbestand von weit mehr als eine Million Dollar, weshalb das Unternehmen flexibel und opportunistisch vorgehen kann, um kurz- und mittelfristig einen größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Das Management sieht sowohl der Zukunft der Cruz-Aktien als auch der Zukunft des neuen Unternehmens Makenita optimistisch entgegen. So wird Makenita nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem die Junior-Märkte starke Anzeichen einer Erholung zeigen, mit einer sauberen Aktienstruktur an den Start gehen.

Infolge des Arrangements wird Makenita ein eigenständiger meldepflichtiger Emittent in Alberta, British Columbia und Ontario, welcher sich auf die Erschließung des Konzessionsgebiets Hector konzentrieren kann. Das Konzessionsgebiet Hector wird das wesentliche Konzessionsgebiet von Makenita im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sein. Das Unternehmen wird sich hingegen auf die Erschließung seines Solar Lithium Project und seines Clayton Valley Lithium Project in Nevada sowie seines Idaho Cobalt Belt Project (zusammen die US-Konzessionsgebiete) konzentrieren und beabsichtigt, sich um den Erwerb von Konzessionsgebieten in fortgeschritteneren Stadien mit interessanten Geschäftsmöglichkeiten zu bemühen.

Die Transaktion

Das Arrangement umfasst die Übertragung des Konzessionsgebiets Hector an Makenita, eine Umstrukturierung des Aktienkapitals von Cruz und einen Wertpapieraustausch, bei dem die Aktionäre von Cruz unter anderem Makenita-Ausgliederungsaktien erhalten werden. Die bestehenden Stammaktien im Kapital von Cruz werden umbenannt und als Stammaktien der Klasse A (jeweils eine Cruz-Aktie der Klasse A) klassifiziert; zudem wird Cruz eine neue Klasse von stimmberechtigten Stammaktien (jeweils eine neue Cruz-Aktie) schaffen. Jede Cruz-Aktie der Klasse A wird gegen eine neue Cruz-Aktie und 0,1 Makenita-Ausgliederungsaktien getauscht. Als Teil des Arrangements werden alle ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und Restricted Share Units von Cruz angepasst, sodass Inhaber bei Ausübung neue Cruz-Aktien und Stammaktien von Makenita (jeweils eine Makenita-Aktie) in Beträgen erwerben können, die den relativen Marktwerten von Cruz und Makenita zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements entsprechen.

Nach Abschluss des Arrangements werden die Aktionäre von Cruz und die Inhaber von Aktienoptionen, Warrants und Restricted Share Units von Cruz ihre Beteiligung an Cruz beibehalten und eine anteilige Beteiligung an Makenita erlangen.

In Verbindung mit dem Arrangement beabsichtigt Makenita, eine Notierung der Makenita-Aktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) zu beantragen. Darüber hinaus wird Makenita eine oder mehrere Wertpapieremissionen durchführen, um einen Bruttoerlös von etwa 500.000 $ (die Makenita-Finanzierung) oder einen anderen Betrag, den das Board of Directors von Makenita festlegen kann, einzunehmen, um unter anderem seine Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet Hector zu finanzieren und seinen Betriebskapitalbedarf zu decken. Jason Gigliotti wird die Funktion des President von Makenita übernehmen. Bestimmte Insider von Cruz können sich an der Makenita-Finanzierung beteiligen. Akkreditierte Investoren können sich bei Fragen oder Interesse an der geplanten Platzierung direkt an Jason Gigliotti unter der gebührenfreien Rufnummer 1.855.646.6901 oder per E-Mail an makenitaresources@gmail.com wenden.

Genehmigungen

Das Unternehmen beabsichtigt, eine einstweilige Verfügung (die einstweilige Verfügung) vom Obersten Gerichtshof von British Columbia (das Gericht) zu erwirken, um das Unternehmen zu ermächtigen, eine Aktionärsversammlung einzuberufen, bei der unter anderem die Genehmigung für das Arrangement eingeholt werden soll. Das Arrangement unterliegt unter anderem der endgültigen gerichtlichen Genehmigung, der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bei der außerordentlichen Aktionärsversammlung der Cruz-Aktionäre (die Versammlung) und der Genehmigung durch die CSE.

Das Arrangement wird voraussichtlich bis zum Ende des vierten Quartals 2024 vollzogen, vorbehaltlich des Erhalts der vorgenannten Genehmigungen und der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen über das Arrangement finden Sie in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 1. August 2024 und 6. September 2024.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project und das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Project. Das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. In den USA verfügt Cruz über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich der Frage, ob das Unternehmen das Spin-Out in der derzeit vorgeschlagenen Form oder überhaupt durchführen wird, des voraussichtlichen Zeitplans des Spin-Outs, der erwartete Zeitplan des Spin-Outs, die erwarteten Bedingungen und die Struktur des Spin-Outs und die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, die Überzeugung und dass das Spin-Out einen Wert als eigenständige Anlage darstellen wird.. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen enthalten sind, wie z.B. die Unfähigkeit, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Aktionäre zu erhalten, die Unfähigkeit von Cruz oder SpinCo, das Wachstum und die Transaktionskosten zu finanzieren, sowie andere Risiken, die in den regelmäßigen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, dargelegt sind. Obwohl diese Aussagen auf den begründeten Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Spin-Out stattfinden wird oder dass sie, falls sie stattfindet, zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

