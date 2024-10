+90,6 %: Heißer Megatrend gewinnt an Fahrt!

Megatrends sind ein entscheidender Faktor für Investitionen. Sie sorgen für Rückenwind und Wachstum.

Davon profitiert auch die Kreuzfahrtbranche. Die steigende Nachfrage nach Erlebnisreisen auf hoher See ist ungebrochen. Daran konnte auch die Corona-Pandemie nur vorübergehend etwas ändern. Heute sind die Aussichten der Branche besser als je zuvor.

Die Kreuzfahrtbranche erlebt nach der Pandemie eine spektakuläre Erholung, die sich allein schon an der Jahresperformance des Branchen-Index von über 90 % ablesen lässt. Zwei der größten und zugleich wichtigsten Akteure sind Royal Caribbean Cruises (WKN: 886286) und Carnival Corporation (WKN: 120100).

Der Kurs von Royal Caribbean ist allein in den letzten zwölf Monaten um 150 % gestiegen und auch Carnival zeigt mit einem Wertzuwachs von über 84 % im gleichen Zeitraum ein beeindruckendes Momentum. Doch was steckt hinter diesem starken Kursanstieg und welche Faktoren treiben die Aktien der beiden Unternehmen?

Die Equity Story von Royal Caribbean und Carnival

Royal Caribbean und Carnival gehören zu den weltweit führenden Kreuzfahrtgesellschaften. Ihre Marktkapitalisierungen liegen mit 54 bzw. 27 Mrd. US-Dollar an der Spitze. Sie bieten eine breite Palette von Reisen für unterschiedliche Kundengruppen an – Massentourismus auf hoher See. Ihre Schiffe sind schwimmende Ferienanlagen, die von luxuriösen Suiten über Restaurants bis hin zu Unterhaltungseinrichtungen alles bieten.

Beide Reedereien setzen auf innovatives Schiffsdesign, um das Reiseerlebnis ständig zu verbessern und sich so eine treue Kundenbasis zu sichern. Insbesondere Royal Caribbean hat in den letzten Jahren mit den gigantischen Schiffen der “Oasis”-Klasse, die als die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gelten, neue Maßstäbe gesetzt. Die kontinuierliche Erweiterung der Flotte und Investitionen in umweltfreundlichere Technologien sind ein wesentlicher Teil der Equity Story.

Die Reduzierung von Emissionen ist ein wesentlicher Faktor für zukünftiges Wachstum. Nicht nur, um dem wachsenden Druck von Regierungen und Umweltorganisationen zu begegnen, sondern auch, um den ethischen Ansprüchen bestimmter Reisegruppen gerecht zu werden.

Wachstumstreiber und Chancen

Die Erholung der Kreuzfahrtbranche nach der Pandemie ist aktuell der wichtigste Wachstumstreiber. Nach zwei Jahren der Sperrungen und Reisebeschränkungen strömen die Menschen wieder auf die Schiffe, und die Buchungszahlen für 2024 sind bereits vielversprechend.

Hinzu kommt, dass der Wunsch nach „Erlebnissen“ statt „materiellen Gütern“ den Markt nachhaltig prägt. Vor allem Millennials und die Generation Z geben immer mehr Geld für Reisen aus, was das langfristige Wachstum der Kreuzfahrtreedereien sichert.

Zudem expandieren Royal Caribbean und Carnival in neue Märkte wie Asien und Australien, wo die Nachfrage nach Kreuzfahrten steigt. Auch der Trend zu Premiumreisen, bei denen die Passagiere bereit sind, mehr für Luxus und Exklusivität auszugeben, unterstützt die Umsatzentwicklung beider Unternehmen.

Dies lässt sich auch in Zahlen belegen: Royal Caribbean konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um über 22 % steigern, Carnival sogar um über 28 %. Entscheidender ist jedoch das rasante Ergebniswachstum, das durch potenziell sinkende Zinsen und nachlassende Inflation an Dynamik gewinnt. Das Betriebsergebnis von Royal Caribbean stieg um mehr als 84 %. Carnival erzielte im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn von 232 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 327 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Risiken und Herausforderungen

Trotz des derzeitigen Wachstums gibt es auch Risiken. Zum einen bleibt die Kreuzfahrtbranche stark konjunkturabhängig. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten neigen Verbraucher dazu, ihre Reisetätigkeit einzuschränken, was sich negativ auf den Umsatz auswirken kann. Die Pandemie hat die Schwächen der Kreuzfahrtanbieter deutlich aufgezeigt. Auch politische Ereignisse können ähnliche Auswirkungen haben.

Ein großes Problem der Branche bleibt jedoch die hohe Fixkostenbelastung. Es ist kein Asset-light-Geschäftsmodell. Hohe Fremdfinanzierungen sind das A und O des Wachstums. Steigende Zinsen können die Gewinne schnell schrumpfen lassen und das Geschäftsmodell ins Wanken bringen. Aber auch die hohen Betriebskosten müssen gut gemanagt werden. Steigende Betriebskosten, insbesondere für Treibstoff, können schnell auf die Margen drücken.

Ein weiteres Risiko ist die mögliche Verschärfung von Umweltauflagen. Während Royal Caribbean und Carnival in grüne Technologien investieren, könnten strengere Vorschriften die Unternehmen zu noch höheren Ausgaben zwingen, was die Gewinne schmälern könnte.

Fazit zu den Megatrend-Aktien

Royal Caribbean und Carnival stehen vor einer vielversprechenden Zukunft, die von der wiedererwachten Reiselust und der Expansion in neue Märkte getragen wird. Das Ende der Pandemie lässt die Reiselust explodieren und die Gewinne der führenden Kreuzfahrtanbieter in ungeahnte Höhen schnellen.

Davon können auch Anleger profitieren. Insbesondere die Bewertungen sind mit KGVs von sichtbar unter 20 für das zukünftige Ertragspotenzial nicht teuer. Gleichzeitig sollten Investoren aber die potenziellen Risiken nicht aus den Augen verlieren, denn die Branche ist nicht nur anfällig für externe Schocks, sondern auch extrem kapital- und kostenintensiv.

Der Artikel +90,6 %: Heißer Megatrend gewinnt an Fahrt! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

