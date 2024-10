Für 2.000 Euro Dividenden Aristokraten gekauft – bereits 2025 könnte deine Dividende so aussehen!

Dividenden Aristokraten gelten als sicherer Hafen für Anleger, die Wert auf stabile Erträge und langfristiges Wachstum legen. Das ist nichts Neues.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich Dividenden ausschütten und diese auch steigern. Im konkreten Fall der Dividenden Aristokraten wurden die Dividenden über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren ununterbrochen erhöht.

Doch was bedeutet es konkret für Anlegerinnen und Anleger, einen Betrag von 2.000 Euro auf Dividenden Aristokraten zu setzen? Hier muss differenziert werden. Schließlich handelt es sich bei den Dividenden Aristokraten um eine Gruppe von Aktien, eine Kohorte.

Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, der in solche Werte investiert, kommt beispielsweise aktuell auf eine Ausschüttungsrendite von rund 3,6 %. Konkret würde eine Anlage von 2.000 Euro also 72 Euro Bruttodividende bringen.

Besser fährt man allerdings mit Einzelaktien. Realty Income (WKN: 899744) und Chevron (WKN: 852552) sind zwei Aristokraten, die sich hervorragend für ein Dividendenportfolio eignen könnten und gleichzeitig eine hohe Einstiegsrendite bieten.

Gewerbe-REIT Realty Income

Dividenden Aristokrat Nummer eins ist Realty Income, ein US-amerikanischer Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf langfristigen Mietverträgen mit bonitätsstarken Mietern, darunter Einzelhändler und Großkonzerne. Triple-Net-Lease Verträge versteht sich. Hier übernimmt der Mieter deutlich mehr, zum Beispiel auch Reparaturen.

Ein herausragendes Merkmal von Realty Income ist die monatliche Dividendenzahlung. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat Realty Income 652 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden ausgeschüttet und diese in mehr als 108 aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Damit nicht genug: Seit dem Börsengang im Jahr 1994 konnten Anleger eine jährliche Wertsteigerung der Aktie von 13,5 % verzeichnen. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,9 % (Stand: 21.10.24). Eine Investition von 2.000 Euro in diese Aktie könnte somit eine Bruttodividende von über 97 Euro bedeuten.

Die Stärke von Realty Income liegt in der Diversifikation des Immobilienportfolios (15.450 Objekte, 1.551 Mieter aus 90 Branchen) und der Stabilität der Cashflows, die durch langfristige Mietverträge (9,2 Jahre Restlaufzeit) gesichert sind. Zukünftig weiter sinkende Zinsen könnten auch der Aktie von Realty Income wieder Rückenwind verleihen. Ein FFO-Multiplikator von 15,3 (Stand: 21.10.24, Seeking Alpha) ist für die Qualität des Portfolios nicht übertrieben hoch.

Chevron: Energiegigant mit Stabilität

Aktie Nummer zwei mit hohen zuverlässigen Dividenden ist Chevron, einer der größten integrierten Öl- und Gasproduzenten der Welt – seit über 100 Jahren im Geschäft. Mit einer starken Präsenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Exploration (Upstream) und Produktion bis hin zur Raffinerie und Vermarktung (Downstream) – bietet Chevron genau die Stabilität und Diversifikation, die auch einkommensorientierte Anleger suchen. Auch Warren Buffett schätzt sie.

Das texanische Energieunternehmen ist bekannt für seine starke Bilanz und seine Fähigkeit, auch in volatilen Öl- und Gasmärkten solide Erträge zu erwirtschaften. Ein großer Teil der Erträge fließt dabei regelmäßig über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück – allein im zweiten Quartal jeweils drei Milliarden US-Dollar.

Zuletzt wurde die Dividende Ende Januar 2024 um 6 % erhöht. Dies war die 35. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Bei einer Quartalsdividende von 1,63 US-Dollar errechnet sich eine jährliche Dividendenrendite von 4,3 % (Stand: 21.10.24). Eine Investition von 2.000 Euro würde hier einer Bruttodividende von über 86 Euro entsprechen.

Fazit zum 2.000-Euro-Investment in Dividenden Aristokraten

Mit einem Investment von 2.000 Euro in Dividenden Aristokraten könnten Anleger bereits im Jahr 2025 von steigenden Ausschüttungen profitieren. Zum Beispiel mit einem ETF, der auf ertragsstarke Dividenden Aristokraten setzt, wären 72 Euro realistisch. Mit Einzelinvestments ist unter Inkaufnahme von höheren Risiken deutlich mehr möglich.

Frank besitzt Aktien von Realty Income und Chevron. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

