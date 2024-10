EQS-News: Nuklearmediziner Ken Herrmann übernimmt Position im Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Nuklearmediziner Ken Herrmann übernimmt Position im Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG



28.10.2024 / 12:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 28. Oktober 2024 – Prof. Dr. Ken Herrmann, ein international bekannter Wissenschaftler und Leiter der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Essen, hat heute offiziell seinen Sitz im Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG eingenommen. Die Ernennung wurde bereits auf der Aktionärsversammlung im Juni 2024 beschlossen und trat mit der Eintragung der Abspaltung der Pentixapharm AG von der Eckert & Ziegler SE ins Handelsregister in Kraft. Der Amtsantritt hat sich jedoch aufgrund ausstehender Genehmigungen zur Aufnahme einer Nebentätigkeit verzögert.

„Wir freuen uns sehr, Ken Herrmann in unserem Aufsichtsrat willkommen zu heißen,“ erklärte Dr. Andreas Eckert, Vorstand der Pentixapharm Holding AG. „Ken Herrmann ist einer der einflussreichsten Kliniker im Bereich der Radiopharmazeutika. Wir freuen uns darauf, von seiner Expertise zu profitieren, insbesondere zur Weiterentwicklung unserer onkologischen Pipeline, die Y90-PentixaTher und Ga68-PentixaFor zur Behandlung und Diagnose von Non-Hodgkin-Lymphomen (NHL) umfasst.“

Prof. Herrmann gilt als international anerkannter Experte in Nuklearmedizin und Theranostik. Neben seiner Position am Universitätsklinikum Essen leitete er den Lehrstuhl des Onkologie- und Theranostik-Ausschusses der European Association of Nuclear Medicine (EANM). Er ist Fachredakteur des Journal of Nuclear Medicine (JNM) und hat über 700 wissenschaftlich begutachtete Artikel mitveröffentlicht.

Nach dem Medizinstudium an der Charité Berlin und der Habilitation in Nuklearmedizin an der TU München ergänzte Prof. Dr. Herrmann seine Ausbildung mit einem Executive MBA von der Universität Zürich. Er teilt sein Fachwissen regelmäßig auf bedeutenden Branchenevents, darunter die Jahreskonferenzen der EANM und der Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI). Bemerkenswerterweise nahm er am CXCR4-Symposium von Pentixapharm auf der letztjährigen EANM teil sowie am 2. Boston Radionuclide Theranostics Forum, das in diesem Jahr von der Eckert & Ziegler SE veranstaltet wurde.

Prof. Dr. Herrmann tritt einem Aufsichtsrat bei, der von Frank Perschmann geleitet wird. Zu seinen weiteren Mitgliedern zählen unter anderem Pentixapharm-Gründer Dr. Hakim Bouterfa sowie der Endokrinologe Prof. Dr. med. Marcus Quinkler, der seine Erfahrungen für die Entwicklung von Ga68-PentixaFor im Bereich des primären Hyperaldosteronismus, eine der Hauptursachen für sekundäre Hypertonie, einbringt.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein radiopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg. Das Unternehmen entwickelt innovative First-in-Class-Radiopharmazeutika, die auf Liganden gegen den CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.

Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90 basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor, ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine Phase-III-Zulassungsstudie mit PentixaFor in PA vor, die in Europa und in den USA im Jahr 2025 beginnen soll.



Kontakt:

Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com

28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentixapharm Holding AG Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland E-Mail: info@pentixapharm.com Internet: https://www.pentixapharm.com/ ISIN: DE000A40AEG0 WKN: A40AEG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2017329

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2017329 28.10.2024 CET/CEST