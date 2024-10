EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Prague, 25.10.2024

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Kontron AG

5. Datum der Schwellenberührung: 24.10.2024

An internal restructuring has taken place and Mrs. Renáta Kellnerová and some other indivdual shareholders of PPF Group N.V. has contributed and transferred portion of shares in PPF Group N.V., which indirectly (via Naneva B.V.) holds 3 196 707 shares in Kontron AG, to a new holding company, AMALAR Holding s.r.o. The 2/3 participation interest in AMALAR HOLDING s.r.o. is owned by Mrs. Renáta Kellnerová.