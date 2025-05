EQS-News: PFISTERER Holding SE mit erfolgreichem Börsengang im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang

14.05.2025 / 11:17 CET/CEST

PFISTERER Holding SE mit erfolgreichem Börsengang im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

Winterbach, 14. Mai 2025 – Die PFISTERER Holding SE (die „Gesellschaft“ oder „PFISTERER“), ein familiengeführtes, unabhängig operierendes Technologieunternehmen mit globaler Ausrichtung, das Produkte zur Verbindung und Isolierung elektrischer Leiter an Stromnetzschnittstellen entwickelt, produziert und vertreibt, berichtet über ein erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Kurs der PFISTERER-Aktie (ISIN: DE000PFSE212, WKN: PFSE21) wurde mit 30,00 Euro festgestellt, der Ausgabepreis lag bei 27,00 Euro. Die Marktkapitalisierung zum Ausgabepreis belief sich auf ca. 489 Mio. Euro. Im Rahmen des Börsengangs sind der Gesellschaft brutto ca. 95 Mio. Euro aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zugeflossen. Die Emissionserlöse sollen primär zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden. PFISTERER plant unter anderem den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Deutschland und dem Ausland, die Anschaffung von Maschinen und Betriebsmitteln sowie Investitionen in neue Technologien und Produkte, insbesondere im Bereich Hochspannungs-Gleichstrom-Technik.

Johannes Linden, Vorstandssprecher PFISTERER Holding SE: „Wir sind mit unserem Börsendebüt sehr zufrieden und freuen uns über das starke Interesse der Investoren am Börsengang von PFISTERER. Unsere Unternehmensentwicklung ist aktuell dynamischer als je zuvor. Wir sind im schnell wachsenden Energieinfrastrukturmarkt hervorragend aufgestellt. Mit den Mitteln aus dem Börsengang werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben und von globalen Megatrends wie erneuerbaren Energien und Dekarbonisierung profitieren.“

Dr. Konstantin Kurfiss, Vorstand PFISTERER Holding SE: „Der Börsengang von PFISTERER ist ein wichtiger Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Die Frankfurter Wertpapierbörse als eine der wichtigsten Börsenplätze in Europa ist genau die richtige Plattform für PFISTERER. Wir verfolgen konsequent unsere Wachstumsstrategie und bieten Investoren die Möglichkeit, an der erfolgreichen Entwicklung von PFISTERER teilzuhaben.“

ÜBER PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Die PFISTERER Holding SE ist weltweit mit 17 Betriebsstätten in 15 Ländern vertreten.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR RELATIONS BEI RÜCKFRAGEN

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

PRESSEKONTAKT

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

Tel.: +49 69 90550553

E-Mail: pfisterer@edicto.de

