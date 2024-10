Kulturstaatsministerin Roth in der Ukraine eingetroffen

ODESSA (dpa-AFX) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist zu Gesprächen in die südukrainische Hafenstadt Odessa gereist. "Die legendäre Kulturmetropole Odessa zeigt, wie unglaublich wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade in diesem verbrecherischen Zermürbungskrieg mit den unentwegten russischen Attacken die eigene Kultur als Ankerpunkt ist", sagte Roth gemäß einer Mitteilung.

Bei ihrer Reise werde sie dem neuen ukrainischen Kulturminister Mykola Totschyzkyj weitere Unterstützung zusagen. Totschyzkyj ist seit Anfang September im Amt. Geplant seien auch Gespräche mit dem Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kiper, und mit Kulturvertretern.

Roth reiste über die benachbarte Republik Moldau in die Ukraine. In der moldauischen Hauptstadt Chisinau führte sie zuvor Gespräche mit ihrem Kollegen Sergiu Prodan und Vertretern des Kulturbereichs und der Zivilgesellschaft. Es ist der zweite Besuch der Ministerin in der Ukraine und Odessa seit dem russischen Einmarsch vor über zweieinhalb Jahren./ast/DP/ngu