Prognose: Bulgarische Partei Gerb bei Wahl erneut stärkste Kraft

Sofia (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Bulgarien ist die Mitte-Rechts-Partei Gerb einer Prognose zufolge erneut stärkste Kraft geworden.

Auf Gerb entfielen voraussichtlich 26,4 Prozent der Stimmen den ersten Platz belegen, ergab eine Nachwahlbefragung des Instituts Alpha Research am Sonntag. Die reformorientierte Partei PP kommt demnach mit 14,9 Prozent auf den zweiten Platz. Das entspricht in etwa den Zahlen, die Umfragen vor der Wahl ergeben hatten. Nummer drei ist der Prognose zufolge die nationalistische und prorussische Partei Wiedergeburt mit 12,9 Prozent.

In Bulgarien wurde am Sonntag zum siebten Mal in vier Jahren ein neues Parlament gewählt. Seit Anti-Korruptionsproteste im Jahr 2020 die damalige Mitte-Rechts-Koalition unter Führung der Gerb-Partei zu Fall brachten, hatte das ärmste Land der EU keine stabile Regierung gefunden.

