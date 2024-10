Russland bestreitet Einmischung in Wahl in Georgien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russland hat jegliche Einmischung in die umstrittene Parlamentswahl in Georgien bestritten.

Russland weise solche Anschuldigungen entschieden zurück, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag. "Es gab keine Einmischung, und die Anschuldigungen sind absolut unbegründet", sagte er. Vielmehr habe es Versuche von europäischer Seite gegeben, sich in die Wahl einzumischen, um Georgien zu destabilisieren. Die Regierungspartei Georgischer Traum hatte die Wahl in der ehemaligen Sowjetrepublik am Schwarzen Meer nach offiziellem Ergebnis mit fast 54 Prozent der Stimmen gewonnen. Die pro-europäische Opposition erkennt diese Angaben aber nicht an und spricht von Wahlmanipulation, für die sie Russland mitverantwortlich macht. Internationale Wahlbeobachter haben erhebliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die USA und die EU forderten eine Untersuchung dieser Vorfälle.

Die Opposition wirft der Regierung in Tiflis vor, vom pro-europäischen Kurs des Kaukasus-Landes abkehren und Georgien wieder enger an Russland binden zu wollen. Die Regierung bestreitet dies. Auch die EU sieht die Entwicklung in dem Land kritisch und hat den Beitrittsprozess wegen umstrittener Gesetze auf Eis gelegt. Russland unterstützt Separatisten in zwei abtrünnigen Regionen in Georgien und hat in diesem Zusammenhang 2008 einen kurzen Krieg mit seinem Nachbarland geführt.

