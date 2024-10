Wacker Chemie betätigt Jahresziele - Quartal etwas unter Erwartungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie sieht sich trotz eines weiterhin schwierigen Geschäftsumfeldes auf Kurs zu den Jahreszielen. Bei einem Umsatzrückgang um 6 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro blieb das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im dritten Quartal im Jahresvergleich mit 152 Millionen Euro stabil, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit bleibt der MDax-Konzern aber etwas hinter der mittleren Markterwartung zurück. Vor allem ein schwächerer Absatz des Solarindustriegrundstoffs Polysilizium belastete. Unter dem Strich verdiente Wacker Chemie mit knapp 34 Millionen Euro ebenfalls in etwa so viel wie vor einem Jahr.

"Das wirtschaftliche Umfeld und die Nachfragesituation in der Chemiebranche sind nach wie vor herausfordernd", sagte Konzernchef Christian Hartel laut Mitteilung. "Viele Unternehmen aus den kundennahen Abnehmerbereichen haben ihre Produktion gedrosselt, besonders die Automobilbranche und die Bauwirtschaft zeigen sich aktuell schwach." Für 2024 peilt Hartel weiterhin einen operativen Gewinn (Ebitda) in der oberen Hälfte der Spanne von 600 bis 800 Millionen Euro an. Beim Umsatz sind 6 bis 6,5 Milliarden Euro geplant./mis/stk